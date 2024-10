Maltempo Venezia: da domani a sabato 19 torna l’acqua alta

MeteoWeb

Da domani mattina torna l’acqua alta nelle zone più basse del centro storico di Venezia. Il Centro Maree del Comune segnala infatti un picco di 105cm alle ore 11.15, seguito da un altro picco di 95cm poco prima di mezzanotte, alle 23.45. Una marea ancora maggiore è prevista venerdì 18 ottobre: 115cm alle 11.40. Lo stesso livello di marea sarà toccato anche sabato 19, attorno a mezzogiorno. A queste quote, scontati nuovi sollevamenti delle paratie del Mose.

