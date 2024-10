Marte, dallo strano “volto” alle “città” aliene e strutture ingiustificate: cosa ci nasconde il Pianeta Rosso?

MeteoWeb

Essendo uno dei vicini più vicini alla Terra nello spazio, Marte ha a lungo affascinato gli esseri umani con la prospettiva di una vita aliena situata a breve distanza da un razzo. Una vita del genere non è stata trovata. Ma ora, mentre la NASA e altre agenzie spaziali hanno iniziato a esplorare i cieli e la superficie del Pianeta Rosso utilizzando la tecnologia robotica, le immagini di strane caratteristiche e formazioni continuano ad infiammare le speranze, le paure e le curiosità degli osservatori del cielo.

Ecco alcuni dei nostri oggetti preferiti su Marte che sembrano non appartenere a un pianeta morto e polveroso. Molti di questi sono il risultato della pareidolia, la tendenza degli esseri umani a cercare modelli e forme familiari in oggetti inanimati. Tuttavia, alcuni di essi potrebbero persino portare gli scienziati alle prove a lungo ricercate della vita marziana del passato.

Un “libro di viaggio” aperto

Forse stanco di andare a caccia di prove di acqua antica, il rover Curiosity della NASA si è preso una breve pausa nell’aprile 2023 per sfogliare le pagine di un vecchio cartonato marziano che giaceva nella polvere di Gediz Vallis. Mentre lo strano oggetto può sembrare un libro con una singola pagina congelata a metà giro, in realtà è solo una roccia, e per di più piccola. L’affascinante piccola roccia a libro misura solo 1 pollice (2,5 centimetri) di larghezza, secondo la NASA. Ehi, almeno è a misura di viaggio!

Una “faccia da orsacchiotto”

In un’immagine condivisa nel gennaio 2023 dall’Università dell’Arizona (UA), quello che sembra essere il volto di un enorme orsacchiotto marziano – completo di due occhietti luccicanti, un naso a bottone e una bocca all’insù – sorride alla telecamera del Mars Reconnaissance Orbiter della NASA. Secondo UA, la formazione è probabilmente solo una collina spezzata al centro di un antico cratere. Ma per quanto ci riguarda, è il più simpatico mucchio di macerie dell’universo conosciuto.

“Fiori minerali” congelati

Ramificandosi verso l’esterno come un minuscolo corallo, questo delicato fiore minerale è la cosa più vicina al verde che si possa trovare oggi sul Pianeta Rosso. Depositi minerari come questi sono luoghi comuni in tutto il Mar e derivano da acqua antica che si mescola con rocce antiche. Tuttavia, è raro vedere un deposito così perfettamente simile a un fiore, hanno detto i ricercatori della NASA. Noterai due rocce circolari dello stesso tipo, leggermente meno impressionanti, a destra del corallo. La curiosità ha individuato questa caratteristica floreale nel febbraio 2022.

Una misteriosa “porta”

Si tratta di una “porta” perfettamente scavata in una scogliera marziana come prova della presenza di vita aliena intelligente sul Pianeta Rosso – o forse segni di una società segreta di astronauti umani accampati in bunker clandestini su Marte? Purtroppo (per i teorici della cospirazione), la verità è molto più semplice: è solo una formazione rocciosa erosa catturata con l’angolazione perfetta. L’immagine è stata catturata dal rover Curiosity della NASA nel 2022.

“Tracce di animali” fossilizzate

Un tempo le creature aliene sfrecciavano sulla superficie di Marte, lasciando tracce fossili incastonate nelle rocce? Un ricercatore ha fatto questa controversa affermazione nel 2018, indicando immagini di strutture simili a bastoncini, ciascuna delle dimensioni di un chicco di riso, che attraversano una roccia marziana. I ricercatori della NASA hanno rapidamente smentito le affermazioni, osservando che caratteristiche simili sono abbondanti sulla Terra nelle aree in cui i sali si concentrano nell’acqua, come i laghi in evaporazione. La loro presenza su Marte è un’ulteriore prova dell’esistenza di fiumi e laghi del passato sul Pianeta Rosso, ma non offrono alcuna prova che creature viventi abbiano mai adornato la sua superficie.

“Mirtilli”

I mirtilli non sono una fonte significativa di ferro quando vengono consumati sulla Terra, ma questi “mirtilli” geologici scoperti dal rover Opportunity della NASA su Marte nel 2004 sono costruiti in modo diverso. Le sfere ricche di ferro, levigate da abbondanti quantità di acqua miliardi di anni fa, sono alcune delle prime prove che gli scienziati hanno del fatto che Marte fosse un tempo un mondo incredibilmente umido. Se hanno un buon sapore anche sulla cheesecake è una domanda con cui dovranno confrontarsi le generazioni future.

Migliaia di “ragni neri su Marte”

Ogni primavera, migliaia di “ragni” neri ondulati emergono dal loro letargo vicino al polo sud marziano. No, non sono veri ragni – non sono affatto vivi, ovviamente. Il fenomeno stagionale è il risultato della sublimazione del ghiaccio di anidride carbonica sepolto, o della trasformazione in gas, quando il clima si riscalda. Il gas appena rilasciato esplode attraverso strati di ghiaccio superficiale, portando con sé polvere scura che schizza sul terreno in schemi scoscesi. Per essere visibili dallo spazio, come lo sono queste formazioni, i “ragni” devono essere abbastanza grandi, ognuno dei quali misura da 150 a 3.300 piedi (da 45 metri a 1 chilometro) di diametro, secondo l’Agenzia spaziale europea (ESA). Per favore, nessuno dica a Ziggy Stardust la brutta notizia.

Rovine di una “città Inca”

Vicino al polo sud marziano ci sono curiose strutture che sembrano le rovine di una vasta e antica città. Soprannominata la “Città Inca” per la sua somiglianza con le vere rovine scoperte in Sud America, la bizzarra formazione rocciosa potrebbe essere composta da dune di sabbia elevate che si sono trasformate in pietra nel tempo, secondo l’ESA. Tuttavia, le sue origini esatte rimangono un mistero. La formazione labirintica sembra curvare, formando parte di un cerchio gigante di 53 miglia (86 km) di diametro, portando gli scienziati a sospettare che possa essere parte di un cratere da impatto molto più grande da un impatto di meteoriti secoli fa.

Un’antica faccina sorridente

Qualcuno ha dipinto con lo spray una faccia sorridente sulla superficie marziana? Non proprio, nonostante quello che appare in questa immagine a infrarossi scattata dall’ExoMars Trace Gas Orbiter dell’ESA. Visibile solo in determinate condizioni, la faccia che si vede qui è in realtà i resti di un antico lago, delineato da depositi di sali cloruri e punteggiato da due occhi di crateri meteorici. Anche se nessun artista di graffiti marziano spunterà dal lago per reclamare il proprio lavoro, la struttura simile a un volto potrebbe contenere prove di vita antica sul Pianeta Rosso. Quando i laghi di Marte, un tempo abbondanti, si sono prosciugati, le fonti d’acqua rimanenti sono probabilmente diventate molto salate, offrendo forse un rifugio per la vita microbica.

Un simbolo di pietra di “Star Trek”

Sembra che qualcuno della Flotta Stellare abbia lasciato il proprio distintivo di comunicatore sul Pianeta Rosso, o almeno così sembrerebbe dalla forma familiare di questa roccia avvistata dal rover Curiosity. La forma a delta della roccia è solo una coincidenza, secondo la NASA. È uno delle migliaia di edifici situati sul Monte Sharp, che Curiosity ha esplorato per anni alla ricerca di indizi sul passato di Marte e se ha mai avuto le condizioni per la vita.

Un “pavimento piastrellato”

Mentre scalava le pendici del Monte Sharp nel 2021, il rover Curiosity della NASA ha trovato i resti di quello che sembra un pavimento piastrellato di un bagno marziano. Dozzine di poligoni intrecciati si incrinavano nella terra; La maggior parte contiene cinque o sei lati e risale a un periodo compreso tra 3,8 miliardi e 3,6 miliardi di anni fa. Questi poligoni frastagliati sono crepe di fango, che si sono ripetutamente asciugate e inumidite di nuovo nel corso di innumerevoli anni. Probabilmente risalgono a un periodo in cui il livello dell’acqua nel circostante cratere Gale saliva e scendeva ripetutamente, causando la comparsa e la scomparsa delle crepe poligonali nel terreno nel tempo prima che un periodo di siccità finale le lasciasse come sono oggi.

Un “cucchiaio fluttuante”

Nel 2015, il rover Curiosity della NASA ha individuato quello che sembrava essere un cucchiaio di legno, che fluttuava a mezz’aria con un’ombra sul terreno sotto di esso. Era, ovviamente, un’illusione ottica; Il cucchiaio è semplicemente una roccia, modellata dal vento nel corso di eoni, nota anche come ventifact. Il manico della roccia a cucchiaio sporge da una formazione più grande, permettendo alla punta arrotondata del cucchiaio di librarsi sul terreno sottostante, proiettando un’ombra distinta sotto di essa.

Un “volto” inquietante

Una delle prime formazioni rocciose marziane a catturare l’interesse del pubblico è stata questa famigerata “faccia” avvistata dal satellite Viking 1 della NASA nel 1976. Mentre girava intorno al pianeta alla ricerca di un sito di atterraggio per il suo compagno robotico, Viking 2, il satellite ha individuato un cumulo di rocce, parzialmente oscurato dall’ombra, che assomigliava distintamente a un volto umano. Le osservazioni successive con i veicoli spaziali successivi hanno mostrato che la faccia era visibile solo da certe angolazioni e in determinate condizioni di luce, dimostrando che l’aspetto umano del tumulo marziano era solo un gioco di luci e ombre.

Una “impronta digitale di gigante”

Molto tempo fa, qualcosa si è schiantato sulla superficie di Marte e ha lasciato dietro di sé questa enorme depressione, increspata, simile a un’impronta digitale. Un dito gigante non era il colpevole, ovviamente. Situato all’interno di un cratere molto più grande chiamato Airy-0, questo buco marziano è il risultato dell’impatto di un antico meteorite. Le striature luminose che formano le “linee” dell’impronta digitale sono una vista comune in tutto il Marte. Conosciute come creste eoliche trasversali, si creano quando le dune di sabbia vengono ricoperte da un sottile strato di polvere. La polvere probabilmente contiene minerali riflettenti, che conferiscono alla depressione il suo aspetto luminoso in questa immagine.

Un “angelo” e un cuore

Quando è estate su Marte, gli angeli escono a giocare. Il polo sud marziano è solitamente coperto da un’enorme calotta di ghiaccio, ma quando il ghiaccio si scioglie nella stagione più calda, vengono alla luce i modelli nell’antico sedimento di colore rosso sottostante. Questa immagine, scattata dalla sonda Mars Express dell’ESA, mostra un motivo simile a un angelo accanto a uno a forma di cuore. Entrambe queste strutture dall’aspetto familiare sono il risultato di crateri da impatto di meteoriti che hanno raschiato via il terriccio polveroso di Marte per rivelare i sedimenti più scuri sottostanti.

Un “uovo” alieno?

Da certe angolazioni, questa roccia butterata sembra un uovo verde che trasuda appartenente a un mostro alieno sconosciuto. Ma una rapida analisi del rover Curiosity della NASA ha rivelato che lo strano masso – soprannominato Egg Rock – è in realtà un frammento di un meteorite che è atterrato sul Pianeta Rosso in un momento sconosciuto del passato. Studiare i meteoriti marziani come questo può rivelare indizi preziosi sul passato del pianeta, ma è improbabile che riconduca a nidi di mostri extraterrestri.

Un robot strisciante

Individuato da miglia di altezza dal Mars Reconnaissance Orbiter della NASA, un robot metallico strisciante brilla sulla superficie marziana molto più in basso. Questo è un raro caso in cui l’oggetto misterioso è esattamente quello che sembra; quel robot è il rover Curiosity della NASA, che si sta facendo strada sul Monte Sharp diversi anni dopo la sua missione di esplorare il Pianeta Rosso. Mancano ancora prove concrete che Marte abbia mai ospitato la vita, ma almeno possiamo dire che Marte è l’unico pianeta conosciuto nell’universo abitato esclusivamente da robot.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.