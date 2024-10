Mattarella: “I vigili del fuoco sono indispensabili per la sicurezza del nostro Paese”

MeteoWeb

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso gratitudine e riconoscenza ai Vigili del Fuoco durante un incontro al Quirinale con una rappresentanza della componente aeronautica del Corpo, in occasione del 70° anniversario della loro istituzione. “Gli interventi di soccorso sono un indispensabile elemento per la sicurezza del nostro paese“, ha dichiarato il Capo dello Stato, evidenziando l’importanza delle loro operazioni per il benessere e la protezione della popolazione.

Mattarella ha sottolineato l’eccellenza della componente aeronautica del Corpo: “Una componente essenziale del corpo dei vigili del fuoco, che richiede oltre che amore per il volo, perizia e una specifica professionalità per lo spegnimento di incendi e per il soccorso“. Il Presidente ha rimarcato come queste competenze siano fondamentali, soprattutto alla luce dei numerosi interventi effettuati nel corso dell’anno.

“E’ un piacere incontrarvi“, ha aggiunto Mattarella, lodando il ruolo chiave dei reparti di volo dei Vigili del Fuoco, definiti “strumento di eccellenza per la Repubblica“. Il presidente ha poi ricordato l’impressionante mole di lavoro svolta nel corso del 2024, con oltre 1000 interventi solo nei primi dieci mesi dell’anno. “È l’occasione per ringraziarvi di quello che fate, per la vostra indispensabile attività. Gli incendi funestano frequentemente il nostro territorio, nell’anno passato in modo particolarmente pesante“, ha dichiarato, esprimendo riconoscenza per il costante impegno del Corpo dei Vigili del Fuoco e rinnovando il cordoglio per i vigili che hanno perso la vita in servizio. “Questa è l’occasione per ringraziare l’intero corpo dei vigili del fuoco per quel che fa per il paese e per rinnovare il cordoglio per tanti che hanno perso la vita nell’esercizio del loro compito“, ha ribadito Mattarella.

Il Capo dello Stato ha inoltre ricordato di aver conferito, lo scorso giugno, la medaglia d’oro al valor civile per gli interventi effettuati dai reparti dei Vigili del Fuoco in Emilia Romagna e nel 2022 per l’operato svolto durante l’emergenza Covid. “La riconoscenza della nostra gente per i vigili del fuoco è profonda e alta“, ha affermato il Presidente. “Grazie per quanto fate: sapere che c’è in cielo qualcuno che vigila sulla sicurezza è rassicurante per tutti noi“.

Con queste parole, Mattarella ha voluto sottolineare il valore e l’importanza di chi, quotidianamente, rischia la vita per garantire la sicurezza del Paese, confermando l’alto livello di fiducia e stima di cui gode il Corpo dei Vigili del Fuoco nella società italiana.

