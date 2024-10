Medici per Ambiente: “migliaia di morti premature per l’inquinamento derivante dai fornelli a gas”

MeteoWeb

“L’inquinamento causato dai fornelli a gas accorcia la vita di 12.706 italiani ogni anno, molto più che in qualsiasi altro paese d’Europa, secondo la prima stima scientifica delle morti premature“: è quanto spiega in una nota ISDE Medici per Ambiente. “I ricercatori dell’Università Jaume I in Spagna hanno scoperto che le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità vengono regolarmente violate nelle case medie di 14 paesi europei quando l’inquinamento di fondo si combina con i fumi delle cucine a gas durante l’uso normale. Secondo i ricercatori, le morti premature ammontano a 39.959 nell’UE e nel Regno Unito. Gli Stati più colpiti sono Italia, Polonia, Romania, Francia e Regno Unito, dove più famiglie cucinano con il gas. L’inquinamento è più grave nelle case con scarsa ventilazione e durante le sessioni di cottura prolungate. Le vite in Italia si accorciano, in media, di poco meno di un anno“.

I ricercatori, prosegue la nota, “si sono concentrati su un inquinante delle cucine a gas, il diossido di azoto (NO₂), perché è ben compreso dagli epidemiologi [1]. Hanno combinato misurazioni reali della contaminazione all’interno e all’esterno delle case in tutta Europa, effettuate da ricercatori olandesi l’anno scorso, con dati governativi sulle concentrazioni di fondo di NO₂ per produrre la prima mappa europea delle probabili concentrazioni di NO₂ nelle case che utilizzano cucine a gas. Hanno applicato queste cifre ai tassi di rischio stabiliti per l’inquinamento da NO₂ per calcolare il probabile numero di morti premature in un anno” [2].

La dott.ssa Juana Maria Delgado-Saborit, principale autrice dello studio, ha dichiarato: “Già nel 1978 abbiamo scoperto che l’inquinamento da NO₂ è numerose volte più alto nelle cucine che utilizzano fornelli a gas rispetto a quelle elettriche. Ma solo ora siamo in grado di quantificare il numero di morti prematuri. L’entità del problema è molto peggiore di quanto pensassimo, con i nostri modelli che suggeriscono che la casa media in metà Europa supera i limiti dell’OMS. L’inquinamento esterno crea la base per questi superamenti, ma sono i fornelli a gas a spingere le abitazioni nella zona di pericolo“.

I ricercatori affermano che “il vero costo umano dell’inquinamento delle cucine a gas è probabilmente significativamente più alto. La mancanza di dati ha comportato l’esclusione di alcune condizioni di salute e di altri inquinanti nocivi creati dalle cucine a gas, come il benzene, la formaldeide e il particolato. Quando la maggior parte degli inquinanti è inclusa e utilizzando un metodo meno preciso, i ricercatori hanno scoperto che le cucine a gas probabilmente causano circa 367.000 casi di asma infantile e 726.000 casi in tutte le fasce d’età in Europa ogni anno“.

Si stima che “un terzo delle abitazioni europee cucini con il gas, abitazioni che generalmente presentano i livelli più alti di NO₂. I fornelli emettono il potente gas serra metano anche quando sono spenti. La qualità dell’aria interna è importante perché i cittadini europei trascorrono quasi tutto il loro tempo al chiuso e gli edifici ricevono sempre meno aria fresca man mano che diventano più ermetici. L’inquinamento atmosferico è considerato il più grande rischio per la salute. La NASA afferma che negli ultimi decenni c’è stata una significativa diminuzione dell’inquinamento da NO₂ nelle città europee grazie alle normative sulle emissioni dei veicoli e ai progressi tecnologici dei veicoli stessi. Tuttavia, l’inquinamento persistente continua a rappresentare uno dei maggiori contributori ai pericolosi livelli rilevati dallo studio. I limiti di inquinamento esterno da NO₂ diventeranno più severi. L’UE non ha standard per la qualità dell’aria indoor e i suoi strumenti legislativi per affrontare il problema sono frammentati, sostiene l’European Public Health Alliance (EPHA), la più grande rete di organizzazioni della società civile europee che si occupa di salute pubblica. L’EPHA coordina una campagna per una cucina più pulita e ha collaborato con l’Università per promuovere maggiori conoscenze scientifiche su questo problema. L’UE proporrà nuove norme per i fornelli a gas entro la fine dell’anno e sta valutando restrizioni per l’inquinamento, compreso quello da NO₂. L’EPHA sta sollecitando le Istituzioni europee a eliminare gradualmente i fornelli a gas attraverso limiti alle emissioni abbinati a incentivi finanziari per passare a fornelli più puliti. Chiede anche etichette obbligatorie sui fornelli per segnalare i rischi di inquinamento e campagne di sensibilizzazione sui pericoli della combustione di carburanti in ambienti chiusi,” prosegue la nota.

Sara Bertucci, responsabile delle politiche globali di salute pubblica per l’EPHA, ha dichiarato: “Per troppo tempo è stato facile ignorare i pericoli dei fornelli a gas. Come per le sigarette, la gente non pensava molto agli impatti sulla salute e, come le sigarette, i fornelli a gas sono un piccolo fuoco che riempie la nostra casa di inquinamento. I veri impatti sono probabilmente maggiori di quelli previsti in questo studio. Sapendo questo, i Governi dovrebbero prendere l’iniziativa per aiutarci a smettere di usare il gas, proprio come ci hanno aiutato a smettere di fumare”.

Francesco Romizi, responsabile pubbliche relazioni di ISDE Italia ha dichiarato: “Questo studio rappresenta un campanello d’allarme che non possiamo ignorare, soprattutto in Italia. L’inquinamento da fornelli a gas è un rischio concreto per la salute pubblica, e i dati rivelano quanto sia grave la situazione nel nostro Paese. Dobbiamo promuovere un cambio di paradigma, incoraggiando l’adozione di soluzioni più pulite per proteggere le persone, specialmente le categorie più vulnerabili come bambini e anziani. È fondamentale che le istituzioni nazionali intervengano prontamente, adottando misure per l’elettrificazione delle nostre abitazioni”.

Note ISDE Medici per l’Ambiente

[1] “Gli scienziati sono certi che l’esposizione a lungo termine all’NO₂ aumenti il rischio di morte prematura. Anche l’esposizione breve è considerata aumentare la necessità di trattamento ospedaliero, sebbene le prove a sostegno di ciò siano meno chiare. I bambini sono particolarmente vulnerabili all’inquinamento atmosferico perché hanno polmoni e sistemi immunitari più deboli. L’esposizione a breve termine all’NO₂ è stata collegata a un aumento dei sintomi dell’asma nei bambini, a un aumento del rischio di giorni di scuola persi a causa dell’asma e a un aumento del respiro sibilante”.

[2] “Lo studio ha evidenziato alcune limitazioni. Si è basato su dati provenienti da periodi di tempo leggermente diversi. Tuttavia, le tendenze demografiche in gran parte statiche significano che le conclusioni dello studio sul numero di morti premature e casi di asma è improbabile che cambino significativamente di anno in anno. I livelli reali di NO₂ indoor sono probabilmente più alti di quanto stimato nello studio, che ha utilizzato una media nazionale per l’inquinamento da NO₂ esterno quando i centri urbani probabilmente soffrono di maggiore inquinamento da NO₂ esterno. Nonostante ciò, le conclusioni dello studio sono probabilmente conservative, afferma l’università, poiché non sono stati inclusi ulteriori impatti sulla salute a causa della mancanza di ricerca, ad esempio collegando l’NO₂ ai ricoveri ospedalieri. Solo uno studio precedente collega l’NO₂ alle morti premature negli Stati Uniti“.

