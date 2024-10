Messina, fuoristrada della Forestale precipita da un viadotto sui Nebrodi: un morto e due feriti

MeteoWeb

Un operaio della forestale è morto e altri due sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto in via Roma, a Tortorici, comune dei Nebrodi in provincia di Messina. I tre erano a bordo di un fuoristrada di servizio che, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un viadotto. La strada dove è avvenuto l’incidente era asciutta, nella zona la pioggia era caduta solo nelle prime ore del mattino. Uno dei feriti è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Sant’Agata di Militello, l’altro, in condizioni più gravi, è stato estratto dalle lamiere ed è stato portato con l’elisoccorso del 118 al Policlinico di Messina. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Messina, una squadra Sant’ Agata Militello e l’autogrù dalla sede centrale per il recupero del mezzo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

La Flai Cgil piange il suo iscritto Sebastiano Calà Campana, e si stringe intorno alla sua famiglia. “Faremo tutto il possibile per aiutare i suoi congiunti – dichiarano il segretario regionale Tonino Russo e la segretaria messinese Pina Isgrò – siamo naturalmente accanto anche alle famiglie degli altri due operai feriti, il più grave iscritto alla Flai. Queste tragedie, solo così si possono definire, devono spingerci a moltiplicare gli sforzi per la sicurezza di chi quotidianamente lavora per tutelare un territorio che a causa degli stravolgimenti climatici mostra tutta la sua fragilità. Si lavora per vivere, non per morire, non ci stancheremo mai di dirlo. E il lavoro deve essere dignitoso, tutelato, con un giusto salario. Ci troverete nelle piazze per difendere il lavoro e anche per ricordare Sebastiano e i suoi due colleghi feriti“.

Il cordoglio del governatore Schifani

“Esprimo il mio profondo dolore e la più sentita vicinanza alla famiglia dell’operaio forestale che ha perso tragicamente la vita nell’incidente avvenuto oggi a Tortorici. Ancora una volta ci troviamo di fronte a una tragedia sul lavoro che colpisce chi, ogni giorno, si adopera per la salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale, spesso affrontando condizioni difficili e rischi elevati. Rivolgo un pensiero di pronta guarigione ai due operai rimasti feriti, auspicando che possano ristabilirsi al più presto. A loro e alle loro famiglie va il mio sostegno in questo momento di apprensione e incertezza“. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.