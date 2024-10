Meteo Abruzzo: ghiaccio e gelo, temperature in picchiata fino a -9°C

MeteoWeb

Una persistente area di alta pressione sta dominando il centro Italia, portando cieli sereni e condizioni di calma atmosferica durante la notte. Queste condizioni hanno favorito un raffreddamento notturno accentuato, creando un contesto ideale per il fenomeno dell’inversione termica. L’inversione si verifica quando, in assenza di vento, l’aria fredda si accumula nei fondovalle e nelle depressioni, determinando temperature particolarmente basse in alcune zone dell’Abruzzo.

Le minime più gelide sono state registrate nelle valli e negli altopiani, dove il raffreddamento è stato più intenso. Tra le località più fredde di oggi spicca Vallefredda Aremogna (AQ), a 1404 metri di quota, con una minima di -9,3˚C. A seguire, Campo Felice in località Camardosa (AQ), situata a 1530 metri, ha raggiunto -7,4˚C, mentre l’Altopiano delle Rocche (AQ), a 1258 metri, ha segnato -6,1˚C. Nella provincia di Chieti, l’Altopiano Quarto di Santa Chiara a Palena (1260 m) ha toccato i -5,6˚C, e Vallechiara, nei pressi di Pescasseroli (AQ) a 1190 metri, ha registrato -3,3˚C.

Nei centri abitati, sempre nella provincia dell’Aquila, spiccano Rocca di Mezzo (1285 m) con -3,1˚C e Roccaraso (1225 m) che ha registrato -1˚C. A Pescasseroli (1160 m), la temperatura è scesa a -0,2˚C, segnando la prima gelata stagionale.

Alle quote più basse, i valori sono meno rigidi, ma comunque degni di nota: nella Piana del Fucino (AQ), a 652 metri, la minima ha toccato i +2,3˚C, mentre Villa Scontrone (AQ) a 850 metri ha registrato +1,3˚C. A Carsoli-Oricola (AQ), a 595 metri di altitudine, la temperatura è scesa fino a +0,9˚C.

Il fenomeno dell’inversione è stato particolarmente marcato, come dimostrato dal significativo abbattimento termico. Tra Vallefredda Aremogna, che ha segnato -9,3˚C a 1404 metri, e Capracotta, in provincia di Isernia, a 1420 metri, vi è stata una differenza di quasi 19˚C. A Capracotta, infatti, non influenzata dall’inversione, è stata registrata una temperatura di +9,4˚C, nonostante si trovi a una quota simile. Le due località distano circa 17 chilometri in linea d’aria.

Questi dati, raccolti da MeteoAbruzzo, MeteoAquilano e AQ Caput Frigoris, confermano l’importanza delle condizioni di alta pressione nel favorire un marcato raffreddamento notturno, con differenze termiche significative tra le aree soggette a inversione e quelle esposte in libera atmosfera.

