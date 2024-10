Meteo Aci Catena, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aci Catena di Venerdì 11 Ottobre si presentano favorevoli, con condizioni di bel tempo che caratterizzeranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,6°C e i 26,4°C, mentre la copertura nuvolosa sarà prevalentemente scarsa, con cielo sereno durante il pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 23,3 km/h nel pomeriggio, rendendo l’atmosfera piacevole e fresca.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 23,1°C. La mattina si aprirà con una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a 22,4°C alle 06:00, mantenendo una copertura nuvolosa del 64%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da Nord e Nord-Ovest.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo sereno che favorirà un aumento della temperatura fino a 26,4°C alle 13:00. Le condizioni di sereno continueranno fino a sera, con una leggera diminuzione della temperatura che porterà i valori a 20,4°C alle 20:00. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 60%, contribuendo a un comfort climatico ottimale.

La sera si preannuncia tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,6°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo particolarmente adatto per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° Assenti 3.2 NNO max 6.3 Maestrale 62 % 1010 hPa 4 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° Assenti 2.2 O max 6.5 Ponente 66 % 1010 hPa 7 nubi sparse +23.5° perc. +23.6° prob. 3 % 1.7 NNE max 6.2 Grecale 63 % 1012 hPa 10 nubi sparse +25.3° perc. +25.4° Assenti 4.5 E max 11.7 Levante 58 % 1013 hPa 13 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 10 ENE max 18.7 Grecale 51 % 1011 hPa 16 cielo sereno +23.5° perc. +23.4° Assenti 15 NE max 23.3 Grecale 60 % 1012 hPa 19 poche nuvole +20.7° perc. +20.5° Assenti 13.2 N max 19.2 Tramontana 64 % 1014 hPa 22 cielo sereno +19.9° perc. +19.5° Assenti 9.1 N max 13.4 Tramontana 61 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.