Meteo Acri, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

Nella giornata di Lunedì 21 Ottobre, Acri si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da una significativa instabilità. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con forte pioggia durante la notte, che si attenuerà progressivamente nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,3°C e i 20,3°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%. I venti saranno generalmente deboli, con velocità comprese tra 1,3 km/h e 6,8 km/h.

Durante la notte, Acri sarà interessata da forti piogge con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,8°C, con una percezione termica leggermente superiore. La pioggia sarà intensa, con accumuli che raggiungeranno i 12,14 mm. La situazione si manterrà critica fino alle prime ore del mattino, quando i rovesci si trasformeranno in pioggia moderata e poi in pioggia leggera.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con la pioggia che si ridurrà a leggera. Le temperature saliranno fino a 20,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma le precipitazioni saranno meno intense, con accumuli minimi. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord-Est.

Nel pomeriggio, si prevede che le previsioni del tempo continuino a mostrare un miglioramento, anche se le nuvole rimarranno presenti. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18,6°C. Le piogge, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, ma con accumuli ridotti. L’umidità rimarrà alta, intorno al 90%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, ma le precipitazioni dovrebbero cessare, lasciando spazio a un cielo coperto. I venti saranno deboli, con una leggera bava che non influenzerà significativamente le condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Acri indicano una giornata caratterizzata da piogge iniziali, seguite da un miglioramento nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, suggerendo la necessità di monitorare attentamente le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +14.8° perc. +15° 12.14 mm 3.1 NO max 9.2 Maestrale 99 % 1024 hPa 3 pioggia leggera +14.7° perc. +14.7° 0.7 mm 0.3 ESE max 3.3 Scirocco 94 % 1024 hPa 6 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 88 % 2.9 ENE max 5.1 Grecale 95 % 1025 hPa 9 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° prob. 71 % 3 NE max 9.4 Grecale 78 % 1026 hPa 12 pioggia leggera +20.1° perc. +20° 0.47 mm 4.6 NNE max 6.2 Grecale 72 % 1025 hPa 15 pioggia leggera +18.6° perc. +18.7° 0.67 mm 5.2 NNE max 7.3 Grecale 82 % 1025 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° prob. 56 % 2.3 SE max 4 Scirocco 91 % 1026 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° prob. 2 % 3.1 SSE max 3.9 Scirocco 89 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:03

