Meteo, l’alta pressione porta la nebbia al Centro/Nord | FOTO

In Italia è iniziata una fase di alta pressione che porterà stabilità meteorologica per tutta la settimana e durante il ponte di Ognissanti. Questa situazione coinvolgerà anche gran parte dell’Europa. oltre ad una pausa dalle precipitazioni intense delle scorse settimane, la circolazione atmosferica favorisce l’insorgere della prima nebbia stagionale in Pianura Padana, lungo le coste dell’Adriatico settentrionale e nelle valli del Centro. La formazione ha caratterizzato principalmente la notte e l’alba nella valle padana, sulle coste venete e dell’Emilia Romagna, e in molte valli centrali, dissolvendosi rapidamente al sorgere del sole.

