Meteo Ascoli Piceno, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Ascoli Piceno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di pioggia leggera che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,9°C e i 19,3°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 98%. I venti saranno generalmente deboli, provenienti principalmente da direzioni settentrionali e nord-occidentali, con velocità comprese tra 1,9 km/h e 7,2 km/h.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa totale. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 89%. I venti saranno deboli, con velocità di circa 4,9 km/h.

Durante la mattina, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che varieranno da 17,3°C a 19,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà sopra il 90%. Anche in questa fascia oraria, i venti saranno deboli, con intensità che non supererà i 7,2 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. L’umidità continuerà a essere elevata, e i venti rimarranno deboli, con velocità che varieranno tra 2,3 km/h e 7,1 km/h. La pioggia si presenterà con intensità variabile, ma senza accumuli significativi.

La sera porterà un lieve cambiamento, con un possibile passaggio a cielo coperto, ma la pioggia leggera non abbandonerà Ascoli Piceno. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 17°C. L’umidità rimarrà alta, e i venti continueranno a essere deboli.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Ascoli Piceno non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che la pioggia continui a influenzare il tempo locale anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni di pioggia potrebbero persistere, rendendo necessarie precauzioni per chi si sposterà all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Ascoli Piceno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.31 mm 4.9 ONO max 4.7 Maestrale 89 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +17.2° perc. +17.5° 1.04 mm 3.1 NO max 3.7 Maestrale 93 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +17.3° perc. +17.6° 0.87 mm 2.4 ONO max 4.9 Maestrale 95 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +18.5° perc. +18.8° 0.25 mm 5.4 E max 6.6 Levante 91 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +18.9° perc. +19.2° 0.43 mm 6.3 E max 7.2 Levante 90 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +18.4° perc. +18.8° 0.3 mm 2.3 NE max 3.5 Grecale 94 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +17.5° perc. +17.8° 0.32 mm 1.9 NNE max 2.9 Grecale 98 % 1015 hPa 21 cielo coperto +17.4° perc. +17.8° prob. 87 % 0.4 NNO max 2.2 Maestrale 97 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:12

