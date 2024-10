Meteo Belluno, settembre molto piovoso: piogge abbondanti ovunque

MeteoWeb

Il mese di settembre 2024 “è risultato decisamente piovoso e poco soleggiato, mentre non sono da segnalare anomalie significative per la temperatura” in provincia di Belluno, secondo l’analisi mensili realizzata da Arpa Veneto. “Il primo mese dell’autunno meteorologico rivela a volte caratteri tipicamente autunnali, a volte invece mostra aspetti ancora estivi, com’è accaduto abbastanza spesso negli ultimi anni. Quest’anno si è avuta un’impronta prevalentemente autunnale, soprattutto per quanto riguarda le precipitazioni, risultate abbastanza frequenti e talora copiose”, viene spiegato.

“Le temperature medie mensili nelle valli sono risultate quasi normali (in media 0.5°C superiori alla norma), mentre in quota si sono rivelate un po’ più basse del consueto (circa 1°C inferiori alle medie pluriennali). Prima decade del mese calda, soprattutto nei primi 4 giorni, poi nella seconda e terza decade temperature nella norma o più basse del consueto, specialmente a metà e a fine mese. Per il capoluogo di provincia la temperatura media di questi primi 9 mesi dell’anno si è mantenuta ben al di sopra (+1.5°C) della norma”, si legge nell’analisi di Arpa Veneto.

“Le precipitazioni totali mensili sono state ovunque abbondanti, generalmente comprese fra 150 e 300 mm. In alcune zone è piovuto il doppio del normale, come a Santo Stefano (244 mm contro una media di 112 mm), ad Arabba (202 mm contro 101 mm), a Sant’Antonio Tortal (292 mm, contro 151 mm) e a Col Indes di Tambre (321 mm contro una media di 168 mm). Anche la frequenza delle precipitazioni è stata maggiore di quanto climatologicamente atteso, con 11-16 giorni piovosi, a seconda delle zone, a fronte dei 9-10 giorni piovosi normali. Il bilancio pluviometrico da inizio anno mostra sempre esuberi importanti, con scarti che vanno da un minimo di +35% di Belluno e San Martino d’Alpago ad un massimo di +80% di Sant’Antonio Tortal, dove fino al 30 settembre sono caduti già 2040 mm, contro un cumulo normale, da gennaio a settembre, di 1135 mm. Con le copiose piogge di questo mese, il 2024 è passato al terzo posto fra gli anni più piovosi dell’ultimo quarantennio, dopo il piovosissimo 2014 ed il 2002”, continua l’analisi.

“Eventi o fenomeni particolari da ricordare di questo mese:

Giorni 1 e 2: temperature massime ancora alte, soprattutto in Valbelluna, con picchi di +33,7°C a Feltre e +32,6°C a Longarone

Giorni 12, 13, 14 e 15: vento moderato o forte per 4 giorni consecutivi, situazione insolita per il mese di settembre, anche considerando le basse temperature. Si registrano raffiche di 86 km/h a Sant’Andrea di Gosaldo e 73 km/h a Cortina.

In tutto si sono avuti 6 giorni soleggiati, 22 instabili e 2 giorni di prevalente maltempo”, segnala infine Arpa Veneto, che ha curato anche i seguenti grafici e tabelle.

