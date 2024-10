Meteo Biancavilla, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Biancavilla di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La mattina porterà un aumento della temperatura, che raggiungerà i 24,6°C intorno a mezzogiorno, ma sarà accompagnata da una copertura nuvolosa quasi totale. Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere e moderate, con temperature in calo fino a 21,4°C. La sera continuerà a presentare piogge leggere, con temperature che scenderanno ulteriormente.

Durante la notte, il meteo a Biancavilla si presenterà con nubi sparse e una temperatura di 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 47%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 4%. Con l’avanzare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo il 94% di copertura nuvolosa alle 01:00 e mantenendo temperature stabili intorno ai 17°C.

La mattina si aprirà con un cielo completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 24,6°C entro le 12:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest, con una velocità che varierà tra i 3,7 km/h e i 8,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 49% e il 73%. Non si prevedono precipitazioni significative fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge leggere, che inizieranno intorno alle 13:00 e proseguiranno fino alle 17:00. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 23,8°C a 19,2°C. La pioggia sarà accompagnata da una copertura nuvolosa totale e un aumento dell’umidità, che raggiungerà il 82%. Le raffiche di vento si manterranno moderate, con velocità che toccheranno i 12,3 km/h.

La sera continuerà a presentare piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia aumenterà fino al 58%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, superando l’87%.

In conclusione, le previsioni meteo per Biancavilla nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento delle temperature durante il fine settimana, ma con possibilità di ulteriori piogge. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare durante le ore pomeridiane e serali di Venerdì, quando le piogge potrebbero risultare più intense.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° prob. 8 % 3.8 OSO max 5.2 Libeccio 79 % 1020 hPa 4 cielo coperto +16.9° perc. +16.7° Assenti 4.5 ONO max 6.4 Maestrale 79 % 1020 hPa 7 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° Assenti 5.1 OSO max 7.4 Libeccio 66 % 1020 hPa 10 cielo coperto +23.4° perc. +23.1° Assenti 7.6 OSO max 8.9 Libeccio 52 % 1019 hPa 13 pioggia leggera +23.8° perc. +23.6° 0.15 mm 10.6 SO max 9.6 Libeccio 53 % 1017 hPa 16 pioggia moderata +19.7° perc. +19.8° 1.03 mm 7 SO max 10.6 Libeccio 80 % 1017 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° prob. 43 % 4.3 SO max 7.4 Libeccio 84 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +17.7° perc. +17.8° 0.37 mm 5.2 OSO max 8.1 Libeccio 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:15

