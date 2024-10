Meteo Brugherio, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Brugherio si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 12,3°C e i 18,2°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1018 hPa, mentre l’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, intorno all’80%.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo sereno fino alle prime ore del mattino, quando si passerà a un cielo coperto. Le temperature percepite saranno gradevoli, attorno ai 12,7°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a 17,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 61%, e il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra i 2,4 km/h e i 4,3 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 15%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15,5°C e i 18,2°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con momenti di nubi sparse. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,9 km/h.

La sera si presenterà con cielo coperto e temperature in calo, che scenderanno fino a 14°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’80%, e il vento continuerà a soffiare leggermente. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brugherio nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede un lieve miglioramento per i giorni successivi, con possibili schiarite e un abbassamento dell’umidità. Pertanto, chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto dovrà tenere in considerazione la possibilità di un clima variabile, ma nel complesso gradevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.1° perc. +12.7° Assenti 4.3 NE max 5 Grecale 84 % 1017 hPa 3 nubi sparse +12.6° perc. +12° Assenti 3.5 NE max 3.8 Grecale 83 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.4° perc. +11.8° Assenti 2.7 NNE max 2.8 Grecale 82 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.7° perc. +15.1° Assenti 1.3 SO max 1.3 Libeccio 68 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.9° perc. +17.3° Assenti 2 SSO max 2.7 Libeccio 61 % 1019 hPa 15 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° prob. 12 % 4.8 SSE max 4.3 Scirocco 62 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° prob. 8 % 4.4 SO max 8 Libeccio 77 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 1.8 NO max 2.6 Maestrale 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.