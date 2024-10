Meteo Canosa di Puglia, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 19,8°C e 28,1°C, mentre la velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 22,7 km/h. L’umidità si presenterà in un range compreso tra il 36% e il 65%, contribuendo a una sensazione di calore moderato.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,5°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 27,5°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con una velocità del vento di circa 6 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 37% intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 28,1°C alle ore 13:00. Il vento si intensificherà leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 10,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 36%, rendendo il clima più gradevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno a 21,6°C. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo una velocità di circa 6,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 57%, contribuendo a un’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità di condizioni nuvolose. Si prevede che il clima rimanga gradevole, con possibilità di schiarite e un moderato aumento delle temperature nei giorni successivi. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° prob. 6 % 2.3 ONO max 4.9 Maestrale 62 % 1021 hPa 4 cielo coperto +21.1° perc. +20.8° prob. 3 % 10.8 ESE max 17.3 Scirocco 59 % 1019 hPa 7 cielo coperto +22.5° perc. +22.2° Assenti 6.2 SSE max 13.1 Scirocco 53 % 1020 hPa 10 cielo coperto +25.6° perc. +25.3° Assenti 4.4 SO max 5.6 Libeccio 43 % 1020 hPa 13 nubi sparse +28.1° perc. +27.5° Assenti 6.8 NE max 6 Grecale 36 % 1018 hPa 16 nubi sparse +23.6° perc. +23.4° Assenti 6.6 ESE max 17.6 Scirocco 54 % 1018 hPa 19 nubi sparse +21.4° perc. +21° Assenti 9.1 S max 17.7 Ostro 57 % 1019 hPa 22 nubi sparse +20.6° perc. +20.3° Assenti 5.8 S max 8.2 Ostro 61 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:07

