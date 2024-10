Meteo Carini, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Carini si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si manterranno sopra i 20°C per gran parte della giornata, rendendo l’atmosfera particolarmente mite. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-est, con intensità che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un calo della temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. L’umidità si manterrà attorno al 54%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 25°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 7%, e i venti leggeri garantiranno un clima piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 46%, rendendo l’aria fresca e respirabile.

Il pomeriggio si presenterà altrettanto soleggiato, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. Le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della temperatura verso le ore serali, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali. La copertura nuvolosa inizierà ad aumentare, passando dal 6% al 13%. Anche in questo frangente, i venti rimarranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con il cielo che diventerà parzialmente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 62%. Non si prevedono precipitazioni, e i venti continueranno a soffiare debolmente da sud-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Carini indicano una giornata di Martedì 15 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è importante notare che nei giorni successivi si potrebbe assistere a un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibili variazioni nelle temperature. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +21.3° perc. +20.9° Assenti 5.4 SE max 6.3 Scirocco 54 % 1018 hPa 5 cielo sereno +20.9° perc. +20.5° Assenti 7.7 E max 8 Levante 55 % 1018 hPa 8 cielo sereno +23.4° perc. +23.1° Assenti 6.8 E max 7.7 Levante 49 % 1019 hPa 11 cielo sereno +25.4° perc. +25.2° Assenti 6.8 ENE max 8.3 Grecale 47 % 1019 hPa 14 cielo sereno +24.9° perc. +24.9° Assenti 8.7 ENE max 11 Grecale 54 % 1018 hPa 17 cielo sereno +22.3° perc. +22.2° Assenti 8.9 ESE max 10.3 Scirocco 62 % 1018 hPa 20 nubi sparse +22.2° perc. +22° Assenti 8 SE max 9.2 Scirocco 62 % 1019 hPa 23 nubi sparse +21.6° perc. +21.5° Assenti 7.2 SSE max 8 Scirocco 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:25

