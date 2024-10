Meteo Carpi, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Carpi indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, che si trasformerà in condizioni più serene nel pomeriggio. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno a 16,1°C. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a un aumento delle temperature fino a raggiungere i 23,3°C nel pomeriggio. La velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero raggiungere i 15,7 km/h.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 16,1°C. La mattina inizierà con un cielo coperto, mantenendo temperature intorno ai 18°C e una copertura nuvolosa al 100%. La situazione meteo cambierà nel corso della giornata: già a partire da mezzogiorno, il cielo si presenterà ancora coperto, ma nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un passaggio a condizioni di cielo sereno. Questo porterà a un incremento della temperatura, che toccherà il picco di 23,3°C.

Durante il pomeriggio, le condizioni di cielo sereno continueranno, con temperature in calo verso la sera, quando si attesteranno intorno ai 15,6°C. La sera si prevede tranquilla, con poche nuvole e una leggera brezza. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carpi nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Giovedì con un inizio nuvoloso, si prevede un Venerdì e un Sabato caratterizzati da cieli sereni e temperature gradevoli, che potrebbero favorire attività all’aperto. Gli amanti del sole troveranno quindi buone opportunità per godere di un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Carpi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° Assenti 7.5 S max 7.7 Ostro 80 % 1003 hPa 3 cielo sereno +15.9° perc. +15.6° prob. 9 % 9.7 SSE max 15.1 Scirocco 81 % 1001 hPa 6 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° prob. 22 % 14.6 SSE max 36.6 Scirocco 74 % 999 hPa 9 cielo coperto +19° perc. +19° prob. 64 % 11.5 SSE max 27.1 Scirocco 77 % 999 hPa 12 cielo coperto +21.2° perc. +21° prob. 65 % 14.2 SSO max 28.5 Libeccio 65 % 999 hPa 15 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° prob. 27 % 12.4 O max 20.2 Ponente 62 % 999 hPa 18 cielo sereno +16.2° perc. +16.2° prob. 19 % 9.6 ONO max 19.1 Maestrale 89 % 1002 hPa 21 poche nuvole +15.4° perc. +15.3° prob. 5 % 9.4 O max 17.6 Ponente 91 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:35

