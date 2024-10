Meteo Carrara, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Carrara indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,6°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un leggero aumento, raggiungendo i 18,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h. L’umidità si manterrà piuttosto alta, oscillando tra l’80% e l’86%.

Durante il corso della giornata, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una leggera apertura nel pomeriggio, quando si potranno osservare anche delle nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 19,2°C nel pomeriggio, mentre in serata si prevede una leggera diminuzione, con valori che scenderanno fino a 16,3°C. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1019 hPa.

Nel dettaglio, la notte sarà caratterizzata da un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 16,6°C e un’umidità che si attesterà attorno all’84%. La mattina continuerà con un cielo coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 18,5°C. La velocità del vento sarà leggera, con direzione variabile.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento con l’arrivo di nubi sparse, ma le temperature rimarranno comunque gradevoli, intorno ai 19°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno fino a 16,3°C. La velocità del vento si manterrà costante, con direzione prevalentemente da Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Carrara nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo coperto. Si prevede che le condizioni rimarranno simili anche nei giorni successivi, con possibili variazioni nel cielo e nelle temperature, ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Carrara

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° Assenti 3.6 ESE max 4.2 Scirocco 84 % 1020 hPa 4 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° Assenti 3.5 E max 4.9 Levante 84 % 1019 hPa 7 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° Assenti 2.8 SE max 4.5 Scirocco 81 % 1020 hPa 10 cielo coperto +18.5° perc. +18.5° Assenti 3.6 S max 4.8 Ostro 79 % 1020 hPa 13 cielo coperto +19.1° perc. +19.1° Assenti 3.2 SO max 3.7 Libeccio 79 % 1019 hPa 16 nubi sparse +18.3° perc. +18.3° Assenti 2 OSO max 2.6 Libeccio 82 % 1019 hPa 19 nubi sparse +17° perc. +17° Assenti 4 NE max 3.6 Grecale 86 % 1019 hPa 22 nubi sparse +16.4° perc. +16.4° Assenti 6.2 NE max 5.4 Grecale 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:32

