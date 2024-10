Meteo Cervia, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Cervia si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più presenti, ma senza alcuna previsione di precipitazioni significative. La sera porterà con sé un cielo nuovamente coperto, mantenendo le temperature su livelli gradevoli.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con cielo coperto e una temperatura di +17,9°C, che scenderà leggermente fino a +18°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’86% e l’umidità sarà alta, intorno al 92%. I venti saranno deboli, provenienti da Ovest-Nord Ovest, con velocità che varieranno tra 2,7 km/h e 6,7 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +19,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, raggiungendo un 84%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità che si attesteranno tra 5,4 km/h e 7,7 km/h. L’umidità rimarrà elevata, ma leggermente in calo, attestandosi attorno al 76%.

Nel pomeriggio, il meteo prevede un ritorno a cieli coperti, con temperature che toccheranno un massimo di 20,1°C alle 14:00. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 100% alle 13:00, ma senza precipitazioni. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra 2,8 km/h e 5,1 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 75%.

La sera vedrà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +18°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità aumenterà, raggiungendo l’85%. I venti saranno molto deboli, con velocità che non supereranno i 4,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cervia indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni meteo. La settimana si prospetta quindi tranquilla, con un clima autunnale che accompagnerà gli abitanti e i visitatori della località.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.9° perc. +18.1° Assenti 2.7 ONO max 4.8 Maestrale 92 % 1028 hPa 3 nubi sparse +17.6° perc. +17.8° Assenti 5.9 ONO max 7.2 Maestrale 92 % 1027 hPa 6 nubi sparse +17.5° perc. +17.7° Assenti 7.7 ONO max 9.8 Maestrale 91 % 1027 hPa 9 nubi sparse +18.5° perc. +18.6° Assenti 5.9 NO max 6.2 Maestrale 84 % 1028 hPa 12 nubi sparse +19.9° perc. +19.9° Assenti 3.5 NNO max 3.6 Maestrale 76 % 1027 hPa 15 nubi sparse +20° perc. +20° prob. 10 % 2.8 ENE max 1.8 Grecale 75 % 1027 hPa 18 nubi sparse +18.9° perc. +18.9° prob. 10 % 5.6 ESE max 6.3 Scirocco 80 % 1028 hPa 21 cielo coperto +18.3° perc. +18.4° prob. 22 % 2.9 SE max 3.5 Scirocco 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:10

