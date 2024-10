Meteo Cesano Maderno, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Cesano Maderno si troverà a vivere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni meteo indicano un’intensa attività precipitativa che accompagnerà gli abitanti per tutta la giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente freschi, oscillando attorno ai +12,6°C durante la notte e raggiungendo un massimo di +13,5°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che si presenterà costantemente grigio e carico di pioggia.

Durante la notte, le previsioni del tempo segnalano pioggia leggera che si intensificherà nel corso delle prime ore del mattino. Le temperature percepite si manterranno stabili attorno ai +12,4°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 94%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 11,3 km/h.

Nella mattina, la situazione non migliorerà, anzi, si prevede un aumento dell’intensità delle precipitazioni. La pioggia moderata continuerà a cadere, con picchi di 7,89 mm di pioggia attesi intorno alle 11:00. La temperatura percepita si manterrà attorno ai +13,3°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 97%. Il vento, proveniente principalmente da est, si presenterà con una velocità di circa 5,5 km/h, rendendo l’aria umida e fresca.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano che le precipitazioni continueranno a essere forti, con accumuli significativi di pioggia che potrebbero raggiungere i 8,65 mm entro le 13:00. La temperatura si stabilizzerà attorno ai +13,5°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 98%. Le condizioni di vento si presenteranno più variabili, con una leggera brezza che accompagnerà le piogge.

Con l’arrivo della sera, le piogge si attenueranno leggermente, ma non si escludono ancora rovesci sporadici. La temperatura percepita scenderà a circa +13,2°C, mantenendo un’umidità alta. Le precipitazioni si ridurranno a pioggia leggera, con accumuli minimi attesi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Maderno nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. La pioggia continuerà a essere protagonista, con un clima fresco e umido che caratterizzerà anche le giornate successive. Gli abitanti dovranno prepararsi a un prolungato periodo di maltempo, con possibili schiarite solo nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Cesano Maderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.6° perc. +12.4° 0.21 mm 0.8 E max 2.4 Levante 94 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +12.7° perc. +12.5° 1.05 mm 3.5 E max 8.6 Levante 97 % 1013 hPa 6 pioggia moderata +12.7° perc. +12.6° 2.96 mm 7.2 NE max 19.8 Grecale 97 % 1011 hPa 9 pioggia moderata +13.1° perc. +13° 1.47 mm 5.5 E max 21.5 Levante 97 % 1009 hPa 12 forte pioggia +13.4° perc. +13.4° 9.47 mm 1.2 S max 16.7 Ostro 98 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +13.5° perc. +13.4° 1.93 mm 2.1 E max 14.6 Levante 97 % 1005 hPa 18 pioggia moderata +13.3° perc. +13.2° 1.21 mm 0.5 SE max 7.5 Scirocco 98 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +13.5° perc. +13.4° 0.11 mm 1.2 ESE max 4.7 Scirocco 97 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.