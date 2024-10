Meteo Corigliano Calabro, le previsioni per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Sabato 5 Ottobre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con piogge leggere al mattino che lasceranno spazio a cieli sereni nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima che raggiungerà i 23,8°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 29,6 km/h.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 30%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 67%. La velocità del vento sarà di circa 9,9 km/h proveniente da Sud Ovest.

Nella mattina, le condizioni cambieranno con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature saliranno fino a 23,8°C intorno alle 11:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 39%. La pioggia sarà leggera, con accumuli che non supereranno i 0,28 mm. L’umidità si attesterà attorno al 45%, mentre il vento soffierà a una velocità di circa 13,2 km/h.

Il pomeriggio porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,4°C alle 17:00. La ventilazione si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 29,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, intorno al 9%.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in ulteriore calo, fino a 14,4°C alle 23:00. La ventilazione continuerà a essere presente, con una velocità di circa 9,5 km/h. L’umidità aumenterà fino a raggiungere l’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione alle possibili variazioni meteo, soprattutto nella mattinata di Sabato, quando le piogge leggere potrebbero influenzare le attività all’aperto. Da Domenica in poi, si prevede un clima stabile e soleggiato, ideale per godere delle bellezze della Calabria.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.5° perc. +14.9° Assenti 9.9 SO max 17.9 Libeccio 67 % 1013 hPa 3 nubi sparse +15.7° perc. +15° Assenti 7.8 SO max 11.4 Libeccio 67 % 1012 hPa 6 nubi sparse +17.3° perc. +16.8° Assenti 6.9 SO max 12 Libeccio 68 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +22.2° perc. +21.9° 0.16 mm 10.2 OSO max 16.9 Libeccio 56 % 1012 hPa 12 nubi sparse +23.6° perc. +23.1° prob. 63 % 17.7 OSO max 25.2 Libeccio 39 % 1011 hPa 15 cielo sereno +20.9° perc. +20.2° prob. 18 % 18.5 OSO max 29.6 Libeccio 43 % 1011 hPa 18 cielo sereno +15.5° perc. +15° prob. 9 % 13.7 SO max 28.4 Libeccio 74 % 1013 hPa 21 cielo sereno +14.9° perc. +14.5° prob. 13 % 12.3 OSO max 25.3 Libeccio 79 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.