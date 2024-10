Meteo Cortona, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cortona di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un predominio di nuvolosità e piogge intermittenti. Durante la notte, si registreranno temperature comprese tra +9,9°C e +11,1°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal cielo coperto a nubi sparse. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma si prevede un incremento della pioggia nelle ore successive.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a +12°C. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 45%. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 11,5°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con piogge moderate che porteranno a un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con un’umidità che si manterrà sopra il 80%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 16 km/h, contribuendo a un aumento della sensazione di freddo.

La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge moderate, con temperature che scenderanno fino a +11,5°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, attorno al 99%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 94%. Le condizioni di cielo coperto persisteranno fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Sabato, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe continuare a influenzare la regione.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.1° perc. +10.6° prob. 5 % 3.5 ONO max 8 Maestrale 91 % 1004 hPa 4 pioggia leggera +10.5° perc. +10° 0.27 mm 2.3 NNE max 3 Grecale 93 % 1005 hPa 7 cielo coperto +11.4° perc. +11° prob. 38 % 4.6 ENE max 6.7 Grecale 88 % 1006 hPa 10 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° prob. 49 % 5.6 ENE max 6.2 Grecale 79 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +17.1° perc. +16.5° 0.44 mm 4.6 ENE max 3.9 Grecale 65 % 1006 hPa 16 pioggia moderata +13.6° perc. +13.2° 1.94 mm 5.9 ESE max 10.6 Scirocco 87 % 1007 hPa 19 pioggia moderata +11.9° perc. +11.5° 1.41 mm 6.5 ENE max 12.1 Grecale 93 % 1009 hPa 22 cielo coperto +11.2° perc. +10.9° prob. 71 % 7.3 NE max 10.9 Grecale 94 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:42

