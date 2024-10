Meteo Favara, le previsioni per il weekend 18 – 20 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una temperatura di +18,2°C e umidità elevata al 92%. Durante la mattina, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con piogge leggere che porteranno a 1,31 mm di accumulo. Nel pomeriggio, le precipitazioni diventeranno moderate, con un totale di 6 mm per la giornata. Sabato, la notte sarà caratterizzata da pioggia moderata e temperature in calo fino a 17,5°C. Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento, con cieli sereni in serata. Domenica, il cielo rimarrà coperto ma senza piogge, con temperature fresche attorno ai 19°C.

Venerdì 18 Ottobre

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa del 75%. La temperatura si attesterà intorno ai +18,2°C, con una temperatura percepita di +18,5°C. La velocità del vento sarà di 9,4 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 15,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 23%, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura salirà a +19,2°C alle 07:00, per poi raggiungere i +21,1°C alle 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 7,6 km/h e 10,5 km/h, sempre da Est-Sud Est. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi con piogge leggere, che porteranno a 0,1 mm alle 09:00 e aumenteranno fino a 1,31 mm alle 12:00. L’umidità si manterrà elevata, tra il 76% e l’80%.

Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, con piogge che continueranno a cadere. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 21°C, con picchi di 21,2°C alle 13:00. Le precipitazioni saranno moderate, con valori che raggiungeranno 1,07 mm alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno all’80%.

Infine, nella sera, le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità che varierà da leggera a moderata. La temperatura scenderà a 19,2°C alle 20:00 e si manterrà intorno ai 19°C fino a mezzanotte. Le precipitazioni totali della giornata si attesteranno intorno ai 6 mm, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’85%.

Sabato 19 Ottobre

La notte di Sabato 19 Ottobre si presenterà con pioggia moderata e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura inizierà a +18,4°C a mezzanotte e scenderà a +17,5°C alle 02:00. La velocità del vento sarà di 9,8 km/h da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 18 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che toccheranno i 2,73 mm a mezzanotte e aumenteranno fino a 2,99 mm alle 01:00. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%.

Nella mattina, la pioggia continuerà a cadere, ma con intensità variabile. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 20°C alle 09:00, mentre le precipitazioni si attesteranno intorno ai 2,01 mm alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 93%. L’umidità si manterrà attorno al 75%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle precipitazioni. La temperatura raggiungerà i 20,8°C alle 12:00 e si manterrà attorno ai 20°C fino alle 15:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, ma rimarrà comunque significativa, con valori attorno all’80%. L’umidità si attesterà attorno al 68%.

La sera porterà finalmente un cielo sereno, con temperature che scenderanno a 16,8°C alle 20:00. La velocità del vento sarà di 13,6 km/h da Ovest-Nord Ovest, con una pressione atmosferica che si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 79%.

Domenica 20 Ottobre

La notte di Domenica 20 Ottobre si presenterà con poche nuvole e una temperatura di +15,8°C a mezzanotte. La velocità del vento sarà di 9,9 km/h da Nord-Nord Ovest, con una copertura nuvolosa del 19%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno all’82%.

Nella mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 95% alle 10:00. La temperatura salirà a +19,1°C alle 10:00. Non si prevedono piogge, e l’umidità si attesterà attorno al 55%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che toccheranno i 20,1°C alle 12:00 e si manterranno intorno ai 19,6°C fino alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà al 100%, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 54%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 17,2°C alle 20:00. La velocità del vento sarà di 5,6 km/h da Nord Est, e l’umidità si manterrà attorno al 73%.

Conclusioni

Il fine settimana a Favara si presenterà caratterizzato da condizioni meteo variabili. Venerdì sarà una giornata piovosa, con precipitazioni significative e temperature che si manterranno sopra i 20°C. Sabato, dopo una notte di pioggia moderata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio, con cieli sereni in serata. Domenica, infine, si prevede un cielo coperto ma senza piogge, con temperature che si manterranno fresche. Sarà un weekend da vivere con attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

