Meteo Galatina, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Galatina di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,3°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 26,3°C entro le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, ma le temperature rimarranno gradevoli, oscillando tra i 24,7°C e i 26,2°C. Infine, la sera si prevede che sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature attorno ai 22°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Galatina registrerà un cielo coperto con una temperatura di 21,3°C e un’umidità elevata, pari al 92%. La velocità del vento sarà di circa 16,7 km/h proveniente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 29,2 km/h. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 21°C fino alle 05:00.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 26,3°C entro le 10:00. L’umidità diminuirà progressivamente, scendendo al 49%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 21,6 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 23 km/h. Questo clima mite e ventilato favorirà attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un indumento leggero.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno a 24,7°C alle 15:00. L’intensità del vento aumenterà, raggiungendo i 30,7 km/h, e l’umidità salirà fino al 65%. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto, pur prestando attenzione al vento fresco.

La sera si presenterà con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’86%, e il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, fino a 40 km/h. Questo clima fresco e ventilato potrebbe rendere piacevoli le passeggiate serali, ma è consigliabile coprirsi adeguatamente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Galatina nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un clima prevalentemente nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Pertanto, sarà opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Galatina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.2° perc. +21.8° Assenti 15.8 S max 26.6 Ostro 90 % 1010 hPa 4 cielo coperto +20.4° perc. +20.6° Assenti 12.9 S max 19.9 Ostro 82 % 1009 hPa 7 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° Assenti 14.6 S max 21.7 Ostro 60 % 1009 hPa 10 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 21.6 S max 23 Ostro 49 % 1009 hPa 13 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° Assenti 24.4 S max 26.6 Ostro 54 % 1008 hPa 16 nubi sparse +23.4° perc. +23.9° Assenti 25.2 SSE max 36.2 Scirocco 79 % 1007 hPa 19 nubi sparse +22.3° perc. +23° Assenti 23.4 SSE max 40.8 Scirocco 89 % 1008 hPa 22 nubi sparse +22.2° perc. +22.7° Assenti 24.9 SSE max 42.3 Scirocco 84 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:10

