Meteo Gioia Tauro, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Gioia Tauro di Giovedì 17 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che oscillerà attorno ai 21,5°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 24,4°C intorno alle 8:00, mentre il cielo rimarrà nuvoloso. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 26,5°C. La sera si chiuderà con un ritorno a condizioni più nuvolose, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature che si manterranno tra i 21,4°C e i 21,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 9,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 66-71%, creando una sensazione di calore avvolgente.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma a partire dalle 10:00 si registreranno nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 26,8°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà costante, con direzione sud-sud ovest, e l’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 51%.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà decisamente più favorevole. A partire dalle 13:00, il cielo sarà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 24,8°C alle 15:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

La sera porterà un ritorno a condizioni più nuvolose, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 20,6°C intorno alle 22:00, con un’umidità che si attesterà attorno al 69%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a mantenere una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gioia Tauro nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un’alternanza di sole e nuvole. Venerdì si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e cieli sereni. Tuttavia, nel fine settimana, potrebbero tornare condizioni più instabili, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Gioia Tauro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.5° perc. +21.6° Assenti 7.2 SE max 8.4 Scirocco 71 % 1020 hPa 3 cielo coperto +21.9° perc. +21.9° Assenti 6.4 SE max 7.7 Scirocco 66 % 1020 hPa 6 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° Assenti 9.9 SE max 14.5 Scirocco 65 % 1020 hPa 9 cielo coperto +25.7° perc. +25.8° Assenti 7.5 S max 13.1 Ostro 54 % 1021 hPa 12 nubi sparse +26.7° perc. +27.3° Assenti 12.5 SSO max 17.2 Libeccio 53 % 1019 hPa 15 cielo sereno +24.8° perc. +24.9° prob. 6 % 11.1 SSO max 17.1 Libeccio 60 % 1019 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.5° prob. 6 % 10.1 SSE max 14.4 Scirocco 73 % 1019 hPa 21 nubi sparse +20.7° perc. +20.7° Assenti 10.4 SSE max 13.3 Scirocco 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.