Meteo Lecce, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

Lunedì 21 Ottobre a Lecce si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano che la temperatura massima raggiungerà circa 22,5°C durante le ore centrali della giornata, mentre la minima si attesterà intorno ai 18,2°C nelle prime ore della notte. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 20,7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 64% e l’83%.

Durante la notte, Lecce si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e il vento soffierà da sud-est a una velocità di circa 12,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 29%.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà fino all’86%. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22,2°C entro le ore 10:00. Il vento continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo una velocità media di 12,2 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuovamente coperto, con una temperatura massima di circa 22°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%, e il vento si presenterà più leggero, con intensità che non supererà i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità che si attesterà intorno al 10%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si manterranno attorno al 93%. Il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 5,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lecce indicano una giornata di Lunedì 21 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, ma senza particolari eventi meteorologici da segnalare. Gli amanti del clima temperato troveranno in questa settimana condizioni favorevoli, sebbene la copertura nuvolosa possa persistere.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.4° perc. +18.3° prob. 29 % 12.6 SE max 20.7 Scirocco 77 % 1026 hPa 3 cielo coperto +18.3° perc. +18.1° prob. 7 % 13.8 E max 20.1 Levante 76 % 1026 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.5° prob. 10 % 11.3 E max 16.5 Levante 74 % 1027 hPa 9 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° prob. 4 % 12.9 SE max 15.8 Scirocco 64 % 1028 hPa 12 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° prob. 8 % 9 SE max 11.1 Scirocco 65 % 1027 hPa 15 cielo coperto +21.6° perc. +21.7° prob. 8 % 8.1 SE max 10.3 Scirocco 72 % 1026 hPa 18 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° prob. 10 % 6.4 SSE max 7.5 Scirocco 80 % 1027 hPa 21 cielo coperto +19.6° perc. +19.7° prob. 3 % 1.7 SSE max 3.6 Scirocco 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:54

