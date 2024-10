Meteo Lecce, le previsioni per il weekend 18 – 20 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, si registreranno nubi sparse con una copertura del 63% e temperature attorno ai 19,4°C. Il vento soffierà a 15,7 km/h da Sud-Sud Est. Durante la mattina, il cielo diventerà coperto con una copertura del 99% e temperature che raggiungeranno i 23,2°C. Nel pomeriggio, arriveranno piogge leggere, con temperature in calo fino a 20,2°C e accumuli di 1,12 mm. Sabato, piogge persistenti con temperature intorno ai 20,4°C e venti fino a 41,2 km/h. Domenica, si prevedono piogge moderate e temperature che scenderanno a 16,7°C, con accumuli significativi. Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni meteo instabili e umidità elevata.

Venerdì 18 Ottobre

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 63%. La temperatura si attesterà attorno ai 19,4°C, con una temperatura percepita di 19,7°C. La velocità del vento sarà di 15,7 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 29 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità sarà alta, intorno all’89%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 99%. Le temperature saliranno, raggiungendo i 23,2°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 27,2 km/h, e le raffiche potranno arrivare fino a 32,9 km/h. Anche in questa fascia oraria non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 68%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere. A partire dalle 13:00, le temperature scenderanno a 22,6°C e continueranno a diminuire fino a 20,2°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 25 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 39,8 km/h. Le precipitazioni aumenteranno, con un accumulo di 1,12 mm di pioggia alle 16:00.

Infine, nella sera, le condizioni meteo rimarranno instabili con piogge moderate che continueranno fino a tarda notte. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,1°C, mentre la velocità del vento si attesterà sui 23,8 km/h. Le precipitazioni saranno più intense, con un accumulo di 2,36 mm alle 18:00 e 2,51 mm alle 19:00. L’umidità si manterrà alta, intorno all’86%.

Sabato 19 Ottobre

La notte di Sabato 19 Ottobre inizierà con piogge leggere e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,4°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 25,2 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 38,9 km/h. Si prevedono accumuli di pioggia di circa 0,43 mm.

Durante la mattina, il tempo rimarrà instabile con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 19,1°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 30,2 km/h e le raffiche potranno arrivare fino a 41,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e si registreranno accumuli di pioggia che varieranno da 1,19 mm a 2,71 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da piogge moderate. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,5°C alle 14:00. La velocità del vento sarà sostenuta, con valori che toccheranno i 41,2 km/h e raffiche fino a 53,4 km/h. Le precipitazioni aumenteranno, con accumuli che raggiungeranno i 1,36 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore intensificarsi delle piogge, con accumuli di 1,46 mm alle 21:00 e 2,81 mm alle 22:00. Le temperature si manterranno attorno ai 19,1°C, mentre la velocità del vento si attesterà sui 39,5 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’84%.

Domenica 20 Ottobre

Nella notte di Domenica 20 Ottobre, si prevedono piogge moderate con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 18,1°C e la temperatura percepita sarà simile. La velocità del vento sarà di 40 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 57,7 km/h. Gli accumuli di pioggia saranno significativi, con 2,24 mm registrati.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno instabili con piogge leggere. Le temperature si attesteranno attorno ai 17,4°C e la velocità del vento sarà sostenuta, toccando i 38,9 km/h. Si prevedono accumuli di pioggia di circa 0,71 mm.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a cadere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,7°C. La velocità del vento rimarrà alta, con valori che toccheranno i 39,7 km/h. Le precipitazioni aumenteranno, con accumuli di 1,05 mm.

Infine, nella sera, si assisterà a un’intensificazione delle piogge, con accumuli di 5,59 mm alle 22:00 e 5,48 mm alle 23:00. Le temperature si manterranno attorno ai 16,4°C, mentre la velocità del vento si attesterà sui 22,9 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Lecce si preannuncia caratterizzato da condizioni meteo instabili, con piogge diffuse e temperature in calo. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prepararsi a un weekend piovoso, con venti sostenuti e umidità elevata. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni e di pianificare eventuali attività in base alle condizioni meteo.

