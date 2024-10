Meteo Lodi, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Lodi indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi di circa 18,3°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 6,7 km/h e 10 km/h, provenienti principalmente da est.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,1°C. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 16,8°C intorno alle 10:00. Durante questa fase, la copertura nuvolosa rimarrà bassa, con percentuali che non supereranno il 12%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con un cielo che diventerà progressivamente coperto. Le temperature inizieranno a scendere, passando da 18,3°C a 14,9°C entro le 17:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 7%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 12,5°C. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità comprese tra 6,9 km/h e 9,4 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta, con valori che si attesteranno intorno al 16%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lodi nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede che il fine settimana possa portare ulteriori variazioni, con la possibilità di condizioni più variabili. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata di Venerdì, prima che le nuvole prendano il sopravvento nel pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Lodi

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.1° perc. +11.7° Assenti 4.5 ONO max 6.5 Maestrale 88 % 1007 hPa 3 cielo sereno +11.2° perc. +10.6° Assenti 4.2 NNE max 4.9 Grecale 87 % 1009 hPa 6 nubi sparse +10.8° perc. +10.2° Assenti 6.4 E max 7.3 Levante 88 % 1011 hPa 9 cielo sereno +15.6° perc. +15.2° Assenti 7.5 E max 11.5 Levante 78 % 1013 hPa 12 poche nuvole +18.1° perc. +17.7° Assenti 10.2 E max 12.5 Levante 68 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° prob. 3 % 6.8 ENE max 9.7 Grecale 73 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.3° perc. +13.9° prob. 8 % 9.4 ENE max 11.5 Grecale 80 % 1015 hPa 21 nubi sparse +13.2° perc. +12.7° prob. 12 % 8.1 ENE max 8.4 Grecale 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:38

