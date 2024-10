Meteo Marsala, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Marsala indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 21,7°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 25 km/h da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno superare i 39 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 23°C intorno alle 10:00. La velocità del vento rimarrà elevata, oscillando tra i 31 km/h e i 39 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno al 74%. Le condizioni di vento fresco si faranno sentire, rendendo l’aria più frizzante.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Il cielo sarà ancora caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’81%. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con punte di 37 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà alta, attorno all’80%.

Con l’arrivo della sera, le temperature si attesteranno sui 21,6°C, con un cielo che si presenterà nuovamente nuvoloso. La velocità del vento si manterrà intorno ai 29 km/h, mentre l’umidità continuerà a essere elevata, raggiungendo il 85%. Le condizioni di vento fresco persisteranno, rendendo la serata piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marsala nei prossimi giorni evidenziano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di nubi sparse. Si prevede che il vento continuerà a soffiare con intensità, rendendo l’atmosfera più fresca. Pertanto, è consigliabile prepararsi a giornate nuvolose e ventose, con temperature che non scenderanno drasticamente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +21.5° perc. +21.9° Assenti 27.9 SE max 40.5 Scirocco 85 % 1019 hPa 5 nubi sparse +21.5° perc. +21.8° Assenti 31.1 SE max 45.4 Scirocco 81 % 1018 hPa 8 nubi sparse +22.7° perc. +22.9° Assenti 36.3 SE max 47.2 Scirocco 72 % 1019 hPa 11 nubi sparse +23.2° perc. +23.6° Assenti 39.1 SSE max 49 Scirocco 75 % 1019 hPa 14 nubi sparse +23.1° perc. +23.5° Assenti 35 SSE max 45.1 Scirocco 78 % 1018 hPa 17 cielo coperto +22° perc. +22.4° Assenti 28.4 SE max 42.6 Scirocco 83 % 1018 hPa 20 nubi sparse +21.6° perc. +22° Assenti 29.7 SSE max 44.6 Scirocco 85 % 1019 hPa 23 nubi sparse +21.4° perc. +21.7° Assenti 31.5 SE max 45.9 Scirocco 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:26

