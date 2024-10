Meteo Marsala, le previsioni per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Marsala si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da piogge e un clima fresco. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con temperature che scenderanno fino a 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’84%. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 35,2 km/h. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente, ma si manterranno nuvolose, con temperature che saliranno fino a 20,1°C.

Nel dettaglio, durante la notte, le piogge moderate continueranno a interessare Marsala, con una temperatura percepita di circa 21°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 38,6 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’88%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Con l’arrivo della mattina, il tempo inizierà a stabilizzarsi. Le temperature si attesteranno tra 18,6°C e 20,1°C, mentre la copertura nuvolosa passerà da 99% a 64%. Le probabilità di pioggia diminuiranno, con la presenza di nubi sparse che lasceranno spazio a momenti di sole. La velocità del vento si manterrà intorno ai 22 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un’umidità che scenderà fino al 73%. Le probabilità di pioggia saranno minime, e il vento si presenterà come una brezza vivace, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai 19,6°C. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo il 79%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Marsala indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un passaggio da piogge moderate a cieli nuvolosi e, infine, a schiarite nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di momenti di bel tempo, mentre le temperature si stabilizzeranno su valori più miti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +19.7° perc. +20.1° 2.74 mm 19.3 ONO max 27.7 Maestrale 88 % 1013 hPa 4 pioggia moderata +18.4° perc. +18.5° 1.16 mm 25 N max 34.2 Tramontana 85 % 1012 hPa 7 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° prob. 68 % 22.8 NNO max 25.6 Maestrale 84 % 1013 hPa 10 nubi sparse +19.9° perc. +19.9° prob. 20 % 19.9 NO max 22 Maestrale 76 % 1013 hPa 13 nubi sparse +20° perc. +20° Assenti 22.5 NO max 22.8 Maestrale 74 % 1012 hPa 16 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° prob. 9 % 19.9 ONO max 21.2 Maestrale 74 % 1012 hPa 19 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 13 % 17.9 NO max 19.9 Maestrale 76 % 1013 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 14 % 17.1 NNO max 19.5 Maestrale 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:23

