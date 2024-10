Meteo Marsala, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Marsala indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si presenteranno in diverse intensità nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, oscillando tra i 19°C e i 22,7°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nel pomeriggio. I venti, prevalentemente provenienti da sud-est, si presenteranno con intensità variabile, contribuendo a un clima fresco e umido.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 95%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 27,6 km/h, con raffiche che potranno toccare i 41 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’87%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 73%, mentre il vento si presenterà con una velocità di circa 23,3 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, contribuiranno a mantenere un clima umido, con un’umidità che si manterrà attorno all’87%.

Il pomeriggio porterà un incremento dell’intensità delle piogge, che diventeranno moderate. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e il vento, sebbene più debole, continuerà a spirare da ovest con velocità di circa 11,4 km/h. Le precipitazioni totali nel pomeriggio potrebbero superare i 1,8 mm, con un’umidità che si attesterà attorno all’88%.

Infine, nella sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con piogge leggere che continueranno a cadere. La temperatura si manterrà intorno ai 19°C e la copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 99%. Il vento si presenterà con una velocità di circa 10,8 km/h, mentre l’umidità si manterrà elevata, attorno all’86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marsala nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede che il clima rimarrà fresco e umido, con temperature che non subiranno grandi variazioni. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un fine settimana caratterizzato da instabilità atmosferica e di tenere in considerazione le previsioni meteo per eventuali spostamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Marsala

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +21° perc. +21.5° 0.13 mm 27.6 SE max 41 Scirocco 87 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +20.9° perc. +21.3° 0.47 mm 25.4 SE max 37.1 Scirocco 87 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +21.8° perc. +22.2° 0.26 mm 24.8 SE max 33.7 Scirocco 84 % 1018 hPa 10 pioggia leggera +22.6° perc. +23° 0.91 mm 22 SSE max 26.2 Scirocco 80 % 1018 hPa 13 pioggia moderata +21.5° perc. +21.9° 1.04 mm 10.1 OSO max 20.7 Libeccio 83 % 1016 hPa 16 pioggia moderata +20.4° perc. +20.7° 1.88 mm 7.6 O max 15.3 Ponente 85 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +19.8° perc. +20.1° 0.57 mm 10.8 NO max 8.3 Maestrale 86 % 1015 hPa 22 pioggia moderata +19.3° perc. +19.6° 2 mm 15.6 NO max 14.5 Maestrale 88 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.