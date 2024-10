Meteo Massa, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Massa indicano un Venerdì 18 Ottobre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo nuvoloso. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, mentre nella mattina il fenomeno si attenuerà, lasciando spazio a piogge più leggere e a schiarite. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente. Infine, la sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo un cielo nuvoloso.

Durante la notte, le condizioni meteo a Massa saranno caratterizzate da pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà attorno ai +18,4°C, con una temperatura percepita leggermente superiore a +18,7°C. La velocità del vento sarà di circa 3,3 km/h proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,1 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 95%, e si prevederanno precipitazioni di circa 1,38 mm.

Nella mattina, la situazione meteo migliorerà leggermente, con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si ridurrà al 62%. Le temperature saliranno fino a +18,8°C alle 08:00, con una percezione di +19°C. Il vento si farà più sostenuto, raggiungendo i 5,4 km/h da Sud Ovest. Le precipitazioni diminuiranno, con valori che si attesteranno intorno a 0,25 mm.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 90%. Le temperature scenderanno a +18,3°C alle 16:00, con una temperatura percepita di +18,4°C. La velocità del vento sarà di 3,4 km/h, e non si prevederanno precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai +16,5°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. La velocità del vento sarà di circa 5,3 km/h da Nord-Nord Est, mantenendo un’umidità elevata attorno all’83%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massa nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +18.2° perc. +18.5° 0.45 mm 3 S max 3.9 Ostro 94 % 1016 hPa 5 pioggia leggera +17.9° perc. +18.2° 0.31 mm 3.5 SSE max 5.2 Scirocco 94 % 1016 hPa 8 pioggia leggera +18.8° perc. +19° 0.25 mm 5.4 SO max 7.4 Libeccio 87 % 1017 hPa 11 nubi sparse +19.8° perc. +19.9° prob. 53 % 5.2 OSO max 5.8 Libeccio 79 % 1017 hPa 14 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° prob. 15 % 7.1 OSO max 6.9 Libeccio 74 % 1016 hPa 17 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° prob. 15 % 0.7 N max 1.9 Tramontana 85 % 1016 hPa 20 cielo coperto +16.8° perc. +16.8° prob. 21 % 5 N max 5.6 Tramontana 84 % 1016 hPa 23 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° prob. 25 % 5.3 NNE max 5.4 Grecale 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:25

