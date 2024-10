Meteo Meda, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 8 Ottobre a Meda indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La pioggia, che ha già iniziato a cadere nella notte, continuerà a manifestarsi durante tutta la giornata, con intensità variabile. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida.

Durante la notte, la pioggia leggera si trasformerà in pioggia moderata, con accumuli che raggiungeranno i 5,72 mm entro le prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,5°C, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. La situazione non migliorerà nella mattina, dove si prevedono piogge moderate, con picchi di intensità che potranno arrivare fino a 8,08 mm tra le 11:00 e le 12:00. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, mantenendosi attorno ai 13°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento della pioggia forte, con accumuli che potranno raggiungere i 9,08 mm. Le temperature si manterranno stabili, mentre il vento, sebbene leggero, potrà raggiungere raffiche fino a 17,2 km/h. La situazione rimarrà critica, con un’alta probabilità di precipitazioni.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge moderate che continueranno a cadere fino a tarda notte. Le temperature si manterranno attorno ai 13°C, con un’umidità che rimarrà elevata. Gli accumuli di pioggia totali per la giornata potrebbero superare i 30 mm, rendendo necessario prestare attenzione a possibili allagamenti e disagi.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Meda non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo continui anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature simili. È consigliabile rimanere aggiornati sulle condizioni meteo e adottare le necessarie precauzioni per affrontare questa fase di maltempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.5° perc. +12.3° 0.19 mm 0.6 E max 2.1 Levante 94 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +12.6° perc. +12.5° 1.04 mm 2.8 E max 7.6 Levante 97 % 1013 hPa 6 pioggia moderata +12.6° perc. +12.5° 3.45 mm 6.6 NE max 16.9 Grecale 98 % 1011 hPa 9 pioggia moderata +13° perc. +12.9° 1.57 mm 3.6 ENE max 16.3 Grecale 97 % 1009 hPa 12 forte pioggia +13.2° perc. +13.2° 9.79 mm 1.2 SO max 13.9 Libeccio 98 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +13.4° perc. +13.3° 2.3 mm 2.6 NE max 13.9 Grecale 97 % 1005 hPa 18 pioggia moderata +13.2° perc. +13.1° 1.45 mm 0.4 NNE max 6.7 Grecale 98 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +13.4° perc. +13.3° 0.14 mm 1 E max 4.3 Levante 97 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:45

