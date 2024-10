Meteo Misilmeri, le previsioni per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Misilmeri di Domenica 13 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un progressivo miglioramento rispetto alla notte. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà durante la giornata, passando da un cielo inizialmente coperto a momenti di sereno, favorendo così una sensazione di benessere e comfort.

Durante la notte, Misilmeri si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 98%, e il vento si presenterà debole, proveniente da Sud-Sud Est. Con l’arrivo della mattina, la situazione meteo inizierà a migliorare. Il cielo si schiarirà progressivamente, portando a un aumento della temperatura fino a 19,5°C alle 07:00, con una copertura nuvolosa che scenderà al 100%.

Nel corso della mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che si avvicineranno ai 24°C entro le 12:00. La brezza leggera, con velocità che si aggirerà intorno ai 10,5 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole. A partire dal pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, permettendo ai raggi del sole di riscaldare ulteriormente l’aria. Le temperature toccheranno il picco massimo di 24°C alle 14:00, mantenendosi stabili fino alle ore successive.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un cielo sereno che favorirà una visibilità ottimale. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che non supereranno i 6,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misilmeri nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteo si presenteranno ideali per attività all’aperto, rendendo la giornata di Domenica 13 Ottobre particolarmente favorevole. Si consiglia di approfittare di queste condizioni per godere di momenti di svago e relax all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Domenica 13 Ottobre a Misilmeri

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° Assenti 1.8 SSE max 3.6 Scirocco 77 % 1020 hPa 4 nubi sparse +16.7° perc. +16.5° Assenti 3.1 SSE max 4.1 Scirocco 77 % 1019 hPa 7 cielo coperto +19.5° perc. +19.1° Assenti 2.4 SE max 3 Scirocco 64 % 1020 hPa 10 nubi sparse +24.7° perc. +24.3° Assenti 9 NNE max 7.2 Grecale 39 % 1020 hPa 13 cielo sereno +23.7° perc. +23.4° Assenti 8 NE max 5.4 Grecale 48 % 1019 hPa 16 cielo sereno +21.8° perc. +21.4° Assenti 5.3 ENE max 5.4 Grecale 53 % 1019 hPa 19 cielo sereno +19° perc. +18.7° Assenti 4.7 E max 4.8 Levante 66 % 1020 hPa 22 nubi sparse +18.4° perc. +17.9° Assenti 3.7 ESE max 4.3 Scirocco 61 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:27

