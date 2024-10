Meteo Misterbianco, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Misterbianco di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e coperto, con possibilità di piogge leggere nel corso della mattinata e della sera. Le temperature si manterranno su valori piuttosto elevati, con picchi che raggiungeranno i 31,7°C nel pomeriggio. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno toccare i 36,7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, oscillando tra il 34% e il 75%.

Durante la notte, Misterbianco vivrà un inizio di giornata con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 21,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 4%. I venti soffieranno da Ovest a una velocità di circa 12,7 km/h, creando una leggera brezza vivace. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle 09:00, quando si registrerà un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature saliranno fino a 26,5°C alle 09:00 e raggiungeranno i 30°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno toccare i 19,7 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 41% entro le 11:00.

Il pomeriggio si presenterà con cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 30°C, con un picco massimo di 31,7°C alle 12:00. I venti continueranno a soffiare da Sud-Sud Ovest, con intensità che potrà arrivare fino a 36,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 51%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 25,4°C alle 19:00. Le condizioni di cielo rimarranno prevalentemente coperte, con piogge leggere attese intorno alle 21:00 e alle 22:00. La probabilità di pioggia si attesterà intorno al 19%, con accumuli di circa 0,35 mm. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misterbianco nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, soprattutto durante le ore serali, quando le piogge potrebbero intensificarsi. Domani, si prevede un miglioramento, ma le nuvole potrebbero continuare a far capolino nel cielo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Misterbianco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.4° perc. +21.5° prob. 12 % 13 O max 25.1 Ponente 75 % 1011 hPa 4 cielo sereno +20.8° perc. +20.9° prob. 4 % 10.4 O max 19.3 Ponente 77 % 1010 hPa 7 cielo sereno +23.6° perc. +23.7° prob. 12 % 11 OSO max 15.9 Libeccio 64 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +28.2° perc. +28.3° 0.15 mm 8.8 OSO max 19.7 Libeccio 46 % 1010 hPa 13 cielo coperto +31.4° perc. +30.6° prob. 20 % 23.5 SSO max 36.5 Libeccio 34 % 1007 hPa 16 cielo coperto +28.5° perc. +28.4° prob. 20 % 15.9 SSO max 25.8 Libeccio 44 % 1007 hPa 19 cielo coperto +25.4° perc. +25.7° prob. 11 % 10.1 O max 19.2 Ponente 62 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +24.8° perc. +25.1° 0.35 mm 4.6 ONO max 11.5 Maestrale 67 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:35

