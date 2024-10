Meteo Misterbianco, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Misterbianco di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto mite e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si manterranno attorno ai 17,9°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 22,8°C intorno a mezzogiorno, ma con un cielo che si presenterà prevalentemente coperto. Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo nuvoloso, con temperature in lieve diminuzione e una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della giornata. La sera sarà caratterizzata da piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 17,9°C e 17,1°C, con una leggera brezza proveniente da direzioni variabili. La copertura nuvolosa sarà attorno al 67%, garantendo un cielo non completamente sereno.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,9°C entro le 10:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 21,9°C a 20,3°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che potranno arrivare fino al 12%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle temperature.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si faranno più instabili. Si prevede un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 22:00. Le temperature si attesteranno attorno ai 19°C, con un’umidità che salirà fino all’84%. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’intensità del vento che potrà raggiungere i 17,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misterbianco indicano una giornata di transizione, con un inizio mite e un finale caratterizzato da piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché la stabilità climatica tornerà a farsi sentire nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Misterbianco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.7° perc. +17.7° Assenti 3.1 ONO max 3.3 Maestrale 81 % 1022 hPa 4 nubi sparse +17.3° perc. +17.2° Assenti 0.6 ENE max 4 Grecale 83 % 1023 hPa 7 nubi sparse +19° perc. +19° Assenti 1.8 SSO max 4.6 Libeccio 75 % 1025 hPa 10 nubi sparse +21.9° perc. +21.5° Assenti 8.8 SE max 11.3 Scirocco 54 % 1025 hPa 13 cielo coperto +22.4° perc. +22.3° prob. 4 % 12.7 ESE max 13.5 Scirocco 58 % 1024 hPa 16 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° prob. 12 % 9.4 E max 13.3 Levante 71 % 1025 hPa 19 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° prob. 28 % 8.9 ENE max 17.5 Grecale 78 % 1026 hPa 22 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.11 mm 7.9 NE max 15.8 Grecale 82 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.