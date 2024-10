Meteo Monsummano Terme, le previsioni per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 15 Ottobre a Monsummano Terme indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con una progressiva evoluzione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,9°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a momenti di cielo coperto, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. La mattina si presenterà con un clima fresco e piacevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà moderata, con una percentuale che varierà dal 27% al 32%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con un incremento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto intorno alle 15:00. Le temperature si manterranno intorno ai 23,8°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 74%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni, con un ritorno a nubi sparse e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 17,6°C. L’umidità rimarrà elevata, ma senza segni di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Monsummano Terme mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Monsummano Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.6° perc. +15.7° Assenti 4.6 NNE max 4.3 Grecale 93 % 1020 hPa 5 nubi sparse +15.4° perc. +15.4° Assenti 5.8 NNE max 5.5 Grecale 93 % 1019 hPa 8 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° Assenti 4.5 E max 5.6 Levante 76 % 1020 hPa 11 nubi sparse +23.2° perc. +23.2° Assenti 4.5 SE max 4.9 Scirocco 63 % 1020 hPa 14 nubi sparse +23.8° perc. +23.8° Assenti 2.5 SE max 3.8 Scirocco 61 % 1018 hPa 17 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° Assenti 6.6 NNE max 6.3 Grecale 78 % 1018 hPa 20 poche nuvole +18.1° perc. +18.1° Assenti 7.5 NNE max 7.8 Grecale 83 % 1019 hPa 23 nubi sparse +17.6° perc. +17.7° Assenti 7.3 NE max 8 Grecale 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 18:28

