Meteo Montecatini Terme, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Montecatini Terme si troverà a fronteggiare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +16,1°C e +18,6°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 96%. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 38,7 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà coperto e si registreranno piogge leggere, con temperature che si aggireranno intorno ai +16,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 94%. Le precipitazioni saranno assenti fino alle prime ore del mattino, quando si prevede un incremento dell’intensità della pioggia.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle 06:00. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo circa +17,7°C alle 08:00. La pioggia si intensificherà, con accumuli che potranno arrivare a 1,48 mm entro le 09:00. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento significativo delle precipitazioni, con forti piogge attese tra le 13:00 e le 15:00. Le temperature raggiungeranno il picco di +18,6°C intorno alle 14:00, mentre le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 9,76 mm. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno superare i 35 km/h.

La sera porterà un lieve miglioramento, ma le piogge moderate continueranno a manifestarsi. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai +16,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità continuerà a mantenersi su livelli elevati.

In conclusione, le previsioni meteo per Montecatini Terme nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani, si prevede un miglioramento parziale, ma le nuvole e le piogge potrebbero ancora fare capolino.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Montecatini Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.7° perc. +16.9° Assenti 5.3 ENE max 6.7 Grecale 94 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +16.6° perc. +16.8° 0.18 mm 5.5 E max 8.9 Levante 96 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +17.1° perc. +17.3° 0.38 mm 6.1 E max 12.7 Levante 94 % 1012 hPa 10 pioggia moderata +17.3° perc. +17.6° 1.4 mm 7.1 ESE max 29.8 Scirocco 95 % 1010 hPa 13 forte pioggia +17.9° perc. +18.3° 5.69 mm 4.5 SSO max 12.7 Libeccio 99 % 1007 hPa 16 pioggia moderata +18.6° perc. +19° 3.12 mm 14.9 SSO max 35.9 Libeccio 96 % 1005 hPa 19 pioggia moderata +16.7° perc. +17° 1.11 mm 5.1 S max 12.3 Ostro 99 % 1007 hPa 22 pioggia leggera +16.1° perc. +16.3° 0.12 mm 4.7 SO max 19.9 Libeccio 97 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:40

