Meteo Noto, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Noto indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 22,4°C durante la mattina. La copertura nuvolosa sarà elevata, con punte del 100% nelle ore centrali della giornata. La situazione meteorologica sarà influenzata da venti leggeri provenienti principalmente da nord-est.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La mattina inizierà con un cielo coperto e temperature in aumento, che arriveranno fino a 22,4°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 66%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3,5 km/h e i 12 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con un aumento della probabilità di precipitazioni. Si registreranno piogge leggere a partire dalle 17:00, con accumuli che raggiungeranno i 0,28 mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 89%.

La sera porterà con sé un’intensificazione delle piogge, con valori di accumulo che potranno arrivare fino a 0,55 mm. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 19°C, mentre i venti continueranno a soffiare da nord-est con intensità leggera. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà intorno al 91%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noto nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche per il giorno successivo. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente durante le ore pomeridiane e serali, quando le precipitazioni saranno più probabili. La situazione meteorologica potrebbe migliorare nei giorni successivi, ma è sempre utile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 2.8 NO max 3.6 Maestrale 77 % 1022 hPa 4 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° Assenti 3.5 NE max 5 Grecale 78 % 1023 hPa 7 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 4.8 NE max 6 Grecale 73 % 1025 hPa 10 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° Assenti 10.1 E max 11.3 Levante 65 % 1025 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +22.3° prob. 21 % 13.6 E max 15.3 Levante 69 % 1024 hPa 16 cielo coperto +20.7° perc. +21° prob. 41 % 10.8 NE max 12.9 Grecale 81 % 1024 hPa 19 cielo coperto +19.7° perc. +20° prob. 61 % 8.5 NE max 12.1 Grecale 89 % 1025 hPa 22 pioggia leggera +19.6° perc. +20° 0.39 mm 4.4 E max 8.5 Levante 91 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.