Meteo Palma di Montechiaro, le previsioni per il weekend 18 – 20 Ottobre

Venerdì 18 Ottobre

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 74%. La temperatura si attesterà intorno ai +19,8°C, con una temperatura percepita di +20,2°C. La velocità del vento sarà di 11,8 km/h proveniente da Est-Sud Est, mentre le raffiche raggiungeranno i 19,2 km/h, creando una brezza vivace. La probabilità di precipitazioni sarà del 17%, con un’umidità dell’91% e una pressione atmosferica di 1020 hPa.

Proseguendo verso l’alba, alle 06:00, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso con nubi sparse e una temperatura di +19,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente a 10,7 km/h, mantenendo una direzione Est-Nord Est. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, solo 4%.

Durante la mattina, a partire dalle 09:00, si verificheranno piogge leggere con una temperatura di +21,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale al 100%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 10,4 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un’intensità di 0,26 mm. L’umidità salirà all’80%.

Nel pomeriggio, alle 15:00, le condizioni meteo non miglioreranno, continuando a presentare piogge leggere e una temperatura di +22°C. La velocità del vento aumenterà a 14,4 km/h, con raffiche fino a 17,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%.

Infine, nella sera di Venerdì, a partire dalle 18:00, il cielo sarà coperto e si verificheranno piogge leggere. La temperatura scenderà a +20,8°C e la velocità del vento sarà di 11,3 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà fino all’80%, con un’umidità dell’84%.

Sabato 19 Ottobre

La notte di Sabato 19 Ottobre inizierà con piogge moderate e una temperatura di +19,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale al 100%, e la velocità del vento si attesterà a 13,6 km/h proveniente da Sud. Le precipitazioni saranno significative, con un’intensità di 3,19 mm. L’umidità sarà dell’86% e la pressione atmosferica di 1015 hPa.

Nella mattina, a partire dalle 09:00, il tempo migliorerà leggermente, con nubi sparse e una temperatura di 20,9°C. La velocità del vento scenderà a 5 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità sarà del 77%.

Durante il pomeriggio, alle 15:00, si verificheranno piogge moderate con una temperatura di 20,9°C. La velocità del vento aumenterà a 15,2 km/h, e le precipitazioni raggiungeranno un’intensità di 1,22 mm. L’umidità si manterrà attorno al 69%.

Nella sera, a partire dalle 20:00, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di 18,1°C. La velocità del vento sarà di 18 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità scenderà al 77%.

Domenica 20 Ottobre

La notte di Domenica 20 Ottobre inizierà con nubi sparse e una temperatura di +17,4°C. La copertura nuvolosa sarà del 28%, e la velocità del vento si attesterà a 12,9 km/h proveniente da Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni, con un’umidità dell’80%.

Nella mattina, a partire dalle 09:00, il cielo rimarrà nublado con una temperatura di +19,3°C. La velocità del vento sarà di 6,5 km/h, e non si prevedono piogge. L’umidità scenderà al 60%.

Durante il pomeriggio, alle 15:00, il cielo sarà ancora coperto con una temperatura di +20,5°C. La velocità del vento sarà di 11,6 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 58%.

Infine, nella sera, a partire dalle 20:00, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di +18,7°C. La velocità del vento scenderà a 4,9 km/h, e non si prevedono piogge. L’umidità sarà del 71%.

Conclusioni

Il fine settimana a Palma di Montechiaro si presenterà prevalentemente umido e nuvoloso, con piogge che interesseranno soprattutto Venerdì e Sabato. Domenica offrirà un leggero miglioramento, con temperature più fresche e una diminuzione delle precipitazioni. Si consiglia di prepararsi per un weekend all’insegna della pioggia, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

