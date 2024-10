Meteo Palmi, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Venerdì 4 Ottobre a Palmi si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, seguito da un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano una transizione da un clima umido e nuvoloso a condizioni più serene e asciutte nel pomeriggio e nella sera. La temperatura si manterrà su valori moderati, con una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

Durante la notte, Palmi sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,6°C, con una temperatura percepita di 23°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 6,7 km/h da Sud Ovest. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,39 mm.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente, con pioggia leggera prevista fino alle ore 12:00. La temperatura si manterrà tra 19,4°C e 20,1°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord Ovest, con velocità che varieranno tra 13,1 km/h e 14,8 km/h. Le probabilità di pioggia si ridurranno progressivamente, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 13:00, il cielo passerà da cielo coperto a nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 19,3°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 95%, e le probabilità di pioggia diventeranno molto basse, con valori inferiori al 4%. Il vento si manterrà moderato, con intensità che varierà tra 10 km/h e 12,7 km/h.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa scenderà al 2%, e il vento sarà leggero, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà su valori intorno al 71%.

In conclusione, le previsioni meteo per Palmi indicano un miglioramento significativo nel corso della giornata di Venerdì 4 Ottobre. Dopo una notte e una mattina piovosa, il pomeriggio e la sera offriranno condizioni più favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Per i prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con un clima stabile e temperature in aumento, rendendo il fine settimana particolarmente piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.6° perc. +23° 0.39 mm 5.3 SO max 6.7 Libeccio 79 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +21.3° perc. +21.7° 0.58 mm 16.8 ONO max 18.3 Maestrale 87 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +19.4° perc. +19.7° 0.68 mm 14.8 ONO max 20.5 Maestrale 88 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +19.9° perc. +20.1° 0.14 mm 13.9 NO max 17.2 Maestrale 80 % 1012 hPa 12 cielo coperto +20° perc. +20° prob. 76 % 14.4 NO max 16.8 Maestrale 76 % 1011 hPa 15 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° prob. 4 % 12.1 NO max 16.7 Maestrale 72 % 1011 hPa 18 nubi sparse +18.4° perc. +18.2° Assenti 8.6 NO max 12.7 Maestrale 74 % 1013 hPa 21 cielo sereno +18° perc. +17.7° Assenti 5.4 NNO max 9.3 Maestrale 71 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:30

