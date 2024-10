Previsioni Meteo Piemonte: nebbia più persistente sulle pianure orientali da metà settimana

MeteoWeb

“L’allontanamento verso sudovest del vasto minimo depressionario che ha interessato la nostra regione nello scorso fine settimana e la creazione di un canale di alta pressione sull’Europa centrale mantengono tempo stabile per tutta la settimana. Saranno tuttavia le foschie e le nebbie, via via più fitte e localmente persistenti sulle pianure orientali da metà settimana, a caratterizzare le condizioni meteo“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo sereno o poco nuvoloso con foschie e banchi di nebbia nelle ore più fredde sulle pianure, localmente persistenti su quelle orientali. Addensamenti più consistenti fino a cielo parzialmente nuvoloso sui rilievi e sul basso Cuneese dalle ore centrali. Precipitazioni assenti. Zero termico in aumento fino ai 3600 m a sud e 3800 m a nord. Temperature stazionarie. Venti calmi o deboli ovunque; variabili sulle Alpi e in pianura, prevalentemente nordorientali a quote collinari sul Piemonte orientale.

