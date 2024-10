Meteo Pordenone, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Pordenone di Lunedì 14 Ottobre evidenziano un inizio di settimana caratterizzato da condizioni variabili, con un predominio di cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno cieli coperti, mentre nella mattina ci sarà un miglioramento con l’arrivo di cieli sereni. Nel pomeriggio, le nuvole torneranno a farsi vedere, ma senza precipitazioni significative. La sera si presenterà con cieli sereni, favorendo un clima piacevole.

Nella notte, a partire da mezzanotte, Pordenone avrà cieli coperti con una temperatura di +13,5°C e un’umidità del 90%. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 86%. Con il passare delle ore, la situazione non cambierà molto, mantenendo temperature simili e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. I cieli si schiariranno, portando a una temperatura di +13°C e una diminuzione della copertura nuvolosa al 26%. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +16,3°C entro le 08:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, i cieli torneranno a coprirsi, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 19,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 95%. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 69%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che non supereranno i 3,1 km/h.

La sera porterà un ritorno ai cieli sereni, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +14,1°C entro le 23:00. L’umidità si manterrà attorno all’85%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pordenone nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature gradevoli e cieli sereni. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con condizioni meteo stabili e senza precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Pordenone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.5° perc. +13.3° Assenti 7.3 NNE max 7.1 Grecale 90 % 1020 hPa 3 nubi sparse +13° perc. +12.7° prob. 2 % 8.1 NNE max 9.7 Grecale 88 % 1020 hPa 6 nubi sparse +13° perc. +12.5° Assenti 7.2 NNE max 7.9 Grecale 85 % 1020 hPa 9 poche nuvole +17.6° perc. +17.2° prob. 4 % 5.3 NE max 6.8 Grecale 71 % 1021 hPa 12 nubi sparse +18.5° perc. +18.3° prob. 8 % 3.9 E max 4 Levante 71 % 1019 hPa 15 cielo coperto +18.8° perc. +18.6° Assenti 1.7 SE max 2.6 Scirocco 72 % 1018 hPa 18 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° Assenti 5 NNO max 5 Maestrale 84 % 1019 hPa 21 cielo sereno +14.5° perc. +14.2° Assenti 6.3 NNE max 6.4 Grecale 86 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:20

