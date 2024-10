Meteo Porto Torres, le previsioni per la prossima settimana 7 – 10 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa 19,2°C. La mattina porterà un cielo completamente coperto, con temperature che raggiungeranno 24,2°C. Nel pomeriggio, si prevede un massimo di 25,1°C e una diminuzione della velocità del vento. Martedì, il cielo rimarrà coperto con piogge leggere, accumulando 3,01 mm di pioggia tra le 10:00 e le 12:00. Le temperature scenderanno fino a 18,9°C nel pomeriggio. Mercoledì, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature attorno ai 23,3°C. Giovedì, si prevede un cielo parzialmente nuvoloso e temperature intorno ai 20,5°C.

Lunedì 7 Ottobre

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 74%. La temperatura si attesterà attorno ai 19,2°C, con una temperatura percepita di 19,1°C. La velocità del vento sarà di 14,9 km/h, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 22,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, solo del 2%, e l’umidità si manterrà attorno al 77%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%. La temperatura salirà fino a 22,1°C alle 08:00, con una leggera diminuzione a 24,2°C alle 10:00. La velocità del vento varierà tra 11,5 km/h e 15,6 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud. L’umidità scenderà gradualmente fino al 62% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che raggiungeranno un massimo di 25,1°C alle 12:00. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 4 km/h e 10,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 69%.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,9°C alle 20:00, con una leggera diminuzione a 21,6°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di circa 10,6 km/h, proveniente da Est, con raffiche che potranno raggiungere i 15,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%.

Martedì 8 Ottobre

La notte di Martedì 8 Ottobre inizierà con un cielo coperto al 97%. La temperatura si manterrà intorno ai 21,5°C, con una temperatura percepita di 21,5°C. La velocità del vento sarà di 13,4 km/h, proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 22,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà assente fino all’01:00, quando inizieranno a verificarsi piogge leggere.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature varieranno tra 21,1°C e 22,8°C, con piogge leggere che si intensificheranno, specialmente tra le 10:00 e le 12:00, quando si registreranno 3,01 mm di pioggia. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 46,4 km/h alle 12:00.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a essere moderate, con temperature che scenderanno fino a 18,9°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà intorno ai 19,7 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 37,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’88%, con una copertura nuvolosa del 91%.

Nella sera, il cielo si schiarirà, passando a nubi sparse con una copertura del 63%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,7°C e la velocità del vento si ridurrà a 24,4 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’84%.

Mercoledì 9 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 9 Ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 56%. La temperatura si attesterà attorno ai 19,1°C, con una temperatura percepita di 19,4°C. La velocità del vento sarà di 15,9 km/h, proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 31,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà assente.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%. Le temperature saliranno fino a 22,5°C alle 10:00, con una leggera diminuzione a 23,3°C alle 12:00. La velocità del vento varierà tra 23,9 km/h e 25,3 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud-Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 65%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno un massimo di 23,2°C alle 13:00. La velocità del vento sarà di circa 26,2 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 34,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 64%.

Nella sera, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 83%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,4°C e la velocità del vento si manterrà intorno ai 20,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 76%.

Giovedì 10 Ottobre

La notte di Giovedì 10 Ottobre inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 32%. La temperatura si attesterà attorno ai 20,5°C, con una temperatura percepita di 20,4°C. La velocità del vento sarà di 28,9 km/h, proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 52,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature varieranno tra 20,8°C e 22,6°C, con una leggera pioggia prevista tra le 08:00 e le 09:00, con accumuli di 0,17 mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 29,2 km/h alle 09:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,6°C alle 12:00. La velocità del vento sarà di circa 29,2 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 40,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%.

Nella sera, il cielo si presenterà nuovamente parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 51%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,2°C e la velocità del vento si manterrà intorno ai 20,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 76%.

In conclusione, i prossimi giorni a Porto Torres presenteranno un clima variabile, con temperature che si manterranno generalmente miti, ma con un aumento della probabilità di piogge moderate Martedì. Sarà importante tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti, specialmente per chi ha programmi all’aperto.

