Meteo Potenza, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Potenza si troverà ad affrontare un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una transizione da condizioni di cielo coperto nella notte a un miglioramento significativo con cieli sereni e poche nuvole nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature percepite varieranno, ma si attesteranno intorno ai 23°C durante le ore più calde. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera più piacevole, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Durante la notte, Potenza registrerà cieli coperti con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai 12°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 4 km/h, proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 77%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, ci sarà un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le nubi sparse sostituiranno il cielo coperto, e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20°C entro le 09:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con poche nuvole che non influenzeranno il bel tempo. Le temperature toccheranno il picco di 23°C intorno alle 12:00 e 13:00, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. L’umidità continuerà a scendere, rendendo l’aria più secca e confortevole. Le condizioni di stabilità atmosferica si manterranno fino a sera.

Con l’arrivo della sera, le nubi sparse torneranno a farsi vedere, ma non si prevedono precipitazioni. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 13°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità aumenterà leggermente, ma senza creare disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Potenza indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e stabile, con un netto miglioramento rispetto alla notte. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 12°C e i 23°C. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Potenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.1° perc. +11.4° Assenti 4.1 OSO max 4.8 Libeccio 77 % 1020 hPa 3 cielo coperto +11.6° perc. +10.8° Assenti 2.2 O max 3.2 Ponente 73 % 1020 hPa 6 cielo coperto +12.9° perc. +12° Assenti 1 S max 3.3 Ostro 67 % 1020 hPa 9 nubi sparse +20.3° perc. +19.5° Assenti 2.6 NNE max 2.9 Grecale 44 % 1020 hPa 12 poche nuvole +23.1° perc. +22.4° Assenti 4.8 NO max 8.6 Maestrale 35 % 1018 hPa 15 cielo sereno +22.1° perc. +21.4° Assenti 5 NNO max 6.9 Maestrale 38 % 1017 hPa 18 cielo sereno +14.6° perc. +13.9° Assenti 1.6 NNO max 3.6 Maestrale 67 % 1019 hPa 21 nubi sparse +13.7° perc. +13° Assenti 2.8 SSO max 3.1 Libeccio 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.