Meteo Rossano, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, Rossano si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata con condizioni di meteo instabile e un progressivo miglioramento nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano un passaggio da cieli coperti e piogge leggere durante la notte, a cieli sereni e temperature in aumento nella mattina.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente di cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,4°C. La probabilità di precipitazioni sarà del 28%, con una leggera pioggia che si registrerà tra l’1:00 e le 2:00, portando a una temperatura percepita di 18,6°C. Il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 17,4 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 27,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il meteo migliorerà notevolmente. Dalle 6:00 in poi, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con cieli che diventeranno sereni. La temperatura salirà fino a raggiungere i 26,8°C intorno a mezzogiorno, con una temperatura percepita che si manterrà sui 26,6°C. La velocità del vento si attenuerà, scendendo a circa 6,1 km/h. L’umidità, che inizialmente sarà alta, si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 37%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24,7°C. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno fino a sera, quando si prevede un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C alle 20:00. La probabilità di pioggia rimarrà assente, mentre l’umidità si manterrà tra il 44% e il 52%.

La sera porterà un ritorno a cieli coperti, con temperature che si aggireranno attorno ai 18°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest, mantenendo una brezza vivace. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rossano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un clima prevalentemente sereno, con temperature in aumento e una riduzione dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile ritorno di condizioni instabili nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Rossano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° prob. 28 % 17.4 OSO max 27.4 Libeccio 68 % 1014 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +18.5° prob. 47 % 14 OSO max 24.4 Libeccio 76 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18.9° perc. +18.8° prob. 40 % 11.4 OSO max 23 Libeccio 75 % 1013 hPa 9 poche nuvole +24.6° perc. +24.5° prob. 4 % 11.5 O max 24.9 Ponente 51 % 1013 hPa 12 cielo sereno +26.8° perc. +26.6° Assenti 6.1 O max 17.1 Ponente 37 % 1011 hPa 15 cielo sereno +24.7° perc. +24.3° Assenti 5.3 SO max 14.8 Libeccio 40 % 1011 hPa 18 nubi sparse +19.3° perc. +18.6° Assenti 12.1 SO max 17.8 Libeccio 52 % 1012 hPa 21 cielo coperto +18.3° perc. +17.3° Assenti 13.3 SO max 18.8 Libeccio 43 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:18

