Meteo Selargius, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Selargius indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una leggera presenza di nuvole durante le ore mattutine. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,6°C e i 23,2°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 16,4 km/h nel pomeriggio. L’umidità si attesterà intorno al 75% nelle ore serali, garantendo un clima piuttosto confortevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 83%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Ovest garantirà un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, si osserveranno poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 19,4°C intorno alle 8:00. La ventilazione rimarrà leggera, con una velocità di circa 4,7 km/h. L’umidità scenderà al 64%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 23,2°C. Il cielo si presenterà sereno, con una leggera brezza da Sud. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 20%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà intorno al 55%, contribuendo a un clima gradevole.

Nella sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi sui 19,1°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza da Sud-Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 76%, ma non ci saranno variazioni significative nelle condizioni meteorologiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli sereni. Domani si prevede un clima altrettanto favorevole, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significative perturbazioni. Gli amanti del bel tempo troveranno sicuramente soddisfazione in queste giornate di ottobre.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.3° perc. +15.1° Assenti 7.2 NNO max 8 Maestrale 84 % 1014 hPa 4 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° Assenti 6.7 NNO max 7.6 Maestrale 85 % 1014 hPa 7 poche nuvole +17.5° perc. +17.2° Assenti 5.8 NNO max 6.3 Maestrale 73 % 1015 hPa 10 nubi sparse +22° perc. +21.6° Assenti 4.8 OSO max 7.5 Libeccio 52 % 1015 hPa 13 cielo sereno +23.2° perc. +23° Assenti 12.7 S max 12.3 Ostro 53 % 1013 hPa 16 poche nuvole +21.8° perc. +21.7° Assenti 14.9 SSE max 15.8 Scirocco 63 % 1013 hPa 19 cielo sereno +19.7° perc. +19.7° Assenti 8.3 SSE max 11.3 Scirocco 73 % 1015 hPa 22 cielo sereno +19.2° perc. +19.1° Assenti 7.6 SSE max 9.3 Scirocco 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.