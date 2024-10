Meteo Selargius, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Selargius di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto fresco e nuvoloso, che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +18°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 98%, e il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di circa 16,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo passerà da nubi sparse a poche nuvole, con temperature che saliranno fino a raggiungere i +24,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si ridurrà leggermente, mantenendosi tra i 9,6 km/h e i 17 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi sotto il 50%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che toccheranno il picco di +24,5°C. Le condizioni di vento saranno favorevoli, con una brezza leggera che accompagnerà il calore del sole. Questo sarà il momento ideale per godere di attività all’aperto, grazie anche alla bassa probabilità di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le nuvole torneranno a farsi più presenti, ma senza portare piogge. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +18°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 100% verso le ore serali, ma le condizioni rimarranno comunque stabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per Selargius indicano una giornata di Venerdì 11 Ottobre che si preannuncia piacevole, con un clima che si manterrà mite e ventilato. I prossimi giorni potrebbero portare un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della nuvolosità, ma per ora, gli abitanti di Selargius possono godere di una giornata di sole e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.7° perc. +17.5° Assenti 15.2 NO max 32.9 Maestrale 76 % 1013 hPa 4 cielo coperto +17.7° perc. +17.5° Assenti 12.4 NO max 29.5 Maestrale 77 % 1013 hPa 7 poche nuvole +18.6° perc. +18.4° Assenti 13.6 NO max 27.5 Maestrale 72 % 1015 hPa 10 poche nuvole +22.7° perc. +22.4° Assenti 16.8 NO max 21 Maestrale 51 % 1015 hPa 13 cielo sereno +24.5° perc. +24.1° Assenti 13 NO max 17.6 Maestrale 43 % 1014 hPa 16 poche nuvole +22.3° perc. +21.9° Assenti 20.5 NNO max 25.1 Maestrale 52 % 1015 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.4° Assenti 13.9 NNO max 19.9 Maestrale 71 % 1016 hPa 22 nubi sparse +17.4° perc. +17.1° Assenti 13.1 NNO max 17.2 Maestrale 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:46

