Meteo Termini Imerese, le previsioni per domani domenica 6 ottobre

Le previsioni meteo per Termini Imerese di Domenica 6 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo l’11% di nuvole. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 21°C alle ore 08:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere bassa, con valori che non supereranno il 2%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6,4 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole. L’umidità scenderà al 55%, favorendo una sensazione di comfort.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23,2°C intorno alle ore 12:00, con una leggera diminuzione a 21,7°C alle ore 15:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 15%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 8,9 km/h e i 14,7 km/h, mentre l’umidità si attesterà tra il 49% e il 54%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che rimarrà sotto il 7%. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, scendendo a valori compresi tra 1,8 km/h e 4,8 km/h, creando un’atmosfera tranquilla e rilassante. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Termini Imerese indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 23°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima piacevole e di un ambiente sereno.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.4° perc. +16.9° prob. 31 % 8 SSO max 7.9 Libeccio 68 % 1014 hPa 4 cielo sereno +16.7° perc. +16.4° prob. 35 % 9 SSO max 8.9 Libeccio 74 % 1014 hPa 7 cielo sereno +19.5° perc. +19.2° prob. 3 % 6.4 SO max 6.9 Libeccio 65 % 1015 hPa 10 poche nuvole +22.6° perc. +22.2° Assenti 10.6 NNO max 12.2 Maestrale 49 % 1015 hPa 13 poche nuvole +22.8° perc. +22.4° Assenti 14.4 N max 13.6 Tramontana 49 % 1014 hPa 16 cielo sereno +20.9° perc. +20.5° Assenti 7.4 NNE max 6.8 Grecale 56 % 1015 hPa 19 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° Assenti 1.8 ESE max 3 Scirocco 64 % 1016 hPa 22 cielo sereno +18.1° perc. +17.8° Assenti 4.8 SSE max 4.1 Scirocco 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:36

