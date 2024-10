Meteo Termini Imerese, le previsioni per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Termini Imerese indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, portando a un pomeriggio prevalentemente coperto. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative, il che permetterà di godere di un clima mite e piacevole.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da sud, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino a metà giornata, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 28°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa inizierà ad aumentare, ma le condizioni generali rimarranno favorevoli. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con valori che varieranno tra i 5 e i 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, con una copertura che raggiungerà il 99%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 25°C. Nonostante la maggiore nuvolosità, non si prevedono piogge, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 61%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera ancora piacevole.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 76%. Le condizioni meteo saranno tranquille, senza segnali di maltempo imminente.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Termini Imerese mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e senza precipitazioni significative. Si prevede che il clima rimanga mite, rendendo possibile godere di attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle condizioni meteo, specialmente per il fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.5° perc. +20.1° Assenti 6.2 S max 6.5 Ostro 58 % 1014 hPa 4 cielo sereno +20° perc. +19.5° Assenti 9.6 S max 9.9 Ostro 54 % 1013 hPa 7 cielo sereno +23.5° perc. +22.9° Assenti 8.7 SSO max 10.7 Libeccio 39 % 1013 hPa 10 cielo sereno +27.7° perc. +27.6° Assenti 2.9 SSO max 14.3 Libeccio 43 % 1012 hPa 13 cielo coperto +27.8° perc. +27.8° Assenti 4.9 N max 17 Tramontana 45 % 1010 hPa 16 cielo coperto +25° perc. +25.1° Assenti 5.6 ESE max 10.4 Scirocco 57 % 1010 hPa 19 poche nuvole +23.7° perc. +23.9° Assenti 5.1 SSO max 5.6 Libeccio 69 % 1011 hPa 22 poche nuvole +22.2° perc. +22.6° Assenti 9.1 SSO max 11.7 Libeccio 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:42

