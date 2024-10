Meteo Terni, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Terni indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo nuvoloso e piogge leggere, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 14,9°C. La mattina vedrà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 22,5°C intorno alle 10:00, accompagnate da una leggera probabilità di pioggia.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 44%, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, e alle 01:00 si avrà un cielo sereno, ma le nubi torneranno a farsi più presenti dalle 02:00 in poi. La temperatura percepita rimarrà costante attorno ai 14,5°C.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a 22,5°C alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,4 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, attorno al 2%. Tuttavia, già a partire dalle 11:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera, con accumuli che si intensificheranno nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 21,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 23%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,72 mm. Il vento si manterrà fresco, con raffiche che potranno superare i 43 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18,2°C. Le piogge continueranno, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli di circa 0,13 mm. La probabilità di pioggia rimarrà alta, attorno al 91%.

In conclusione, le previsioni meteo per Terni indicano una giornata variabile, con piogge leggere e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno al sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.6° perc. +14.2° Assenti 9.5 SE max 18.3 Scirocco 79 % 1009 hPa 4 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° Assenti 9.5 SSE max 23.2 Scirocco 83 % 1007 hPa 7 nubi sparse +18.1° perc. +18.1° Assenti 12.5 SSE max 37.2 Scirocco 81 % 1007 hPa 10 nubi sparse +22.5° perc. +22.5° prob. 2 % 20.4 S max 41.3 Ostro 68 % 1006 hPa 13 pioggia leggera +22.7° perc. +23° 0.56 mm 23.4 S max 43.3 Ostro 76 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +19.9° perc. +20.2° 0.7 mm 20.3 S max 42.7 Ostro 85 % 1005 hPa 19 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.13 mm 10.7 S max 23.8 Ostro 91 % 1007 hPa 22 nubi sparse +15.6° perc. +15.7° prob. 30 % 6.7 SSE max 10.6 Scirocco 96 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:30

